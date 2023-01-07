Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Tarhim Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Lirik Sholawat Tarhim Ashalatu Wassalamu 'Alayk adalah sholawat yang disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Tarhim Ashalatu Wassalamu 'Alayk adalah sholawat yang disusun oleh Mahmud Khalil al-Hussary.
Lirik Sholawat Tarhim untuk pertama kali diputar di Indonesia tahun 1960 oleh Studio Lokananta di Radio Yasmara A.M Surabaya.
Hingga kini, Lirik Sholawat Tarhim selalu diperdengarkan melalui pengeras suara di mushala dan masjid, menjelang waktu Sholat Subuh.
Berikut bacaan atau lirik Sholawat Tarhim Arab, latin dan terjemahan:
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَاإمَامَ الْمُجَاهِدِيْنَ - يَارَسُوْلَ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَانَاصِرَ اْلهُدَى - يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَانَاصِرَ الْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللهْ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَامَنْ اَسْرَى بِكَ مُهَيْمِنُ لَيْلًا نِلْتَ - مَا نِلْتَ وَالأَنَامُ نِيَامْ
وَتَقَدَّمْتَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَاَنْتَ الْإِمَامْ
وَاِلَى الْمُنْتَهَى رُفِعْتَ كَرِيْمًا