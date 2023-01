LINK LIVE STREAMING M4 Mobile Legends Babak Playoff, Onic Esports vs Falcon Mulai 14.00 WIB

SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming M4 Mobile Legends hari ini, Onic Esports bakal main di laga pembuka, Sabtu (7/1/2023).

Gelaran M4 Mobile Legends World Championship akan berlanjut hari ini.

Babak penyisihan grup telah berakhir dan beralih ke babak playoff.

Delapan tim mengamankan tiketnya di upper bracket yaitu Onic Esports, RRQ Hoshi, Blacklist International, ECHO PH, Falcon Esports, Todak Esports dan Team Haq.

Venue M4 Mobile Legends World Championship di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. (Mobile Legends Esports)

Sementara delapan tim lainnya bakal memulai di lower bracket yaitu RSG SG, S11 Gaming, Incendio, MDH Esports, The Valley, Burn X Flash, Malvinas dan Occupy Thrones.

Hari ini, dua pertandingan babak upper bracket akan tersaji.

Dua pertandingan itu adalah Falcon vs Onic Esports vs Falcon dan ECHO PH vs Team Haq.

Perwakilan Indonesia, Onic esports bakal memulai pertandingan paling awal yaitu jam 14.00 WIB.

Simak jadwal playoff M4 Mobile Legends dan link live streamingnya berikut ini.

Link Live Streaming M4 Mobile Legends

