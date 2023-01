Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Januari 2023 dan Keutamaanya Menurut Sunah Rasul

SURYA.CO.ID - Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Januari 2023 adalah Ayyamul Bidh Bulan Jumadil Akhir 1444 H.

Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa tiga hari tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, saat itu bulan bersinar terang atau Bulan Purnama.

Keutamaan mengerjakan Puasa Ayyamul Bidh tiga hari sangat istimewa, yaitu serupa mengerjakan puasa setahun.

Dari Ibnu Milhan Al Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu 13, 14 dan 15 (dari bulan Hijriyah).” Dan beliau bersabda, “Puasa ayyamul bidh itu seperti puasa setahun.” (HR. Abu Daud no. 2449 dan An Nasai no. 2434).

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Januari 2023

Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LFPBNU) mengabarkan, umat Islam memasuki bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriyah mulai 25 Desember 2022.

Itu artinya menurut hitungan, Puasa Ayyamul Bidh 13, 14, 15 Jumadil Akhir 1444 H jatuh di Bulan Januari 2022.

Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Pertama, 6 Januari 2023/13 Jumaril Akhir 1444 H

Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Kedua, 7 Januari 2023/14 Jumaril Akhir 1444 H

Puasa Sunnah Ayyamul Bidh Ketiga, 8 Januari 2023/15 Jumaril Akhir 1444 H

Bacaan Niat Puasa Ayyamul Bidh

Niat Puasa Ayyamul Bidh disunnahkan untuk diucapkan secara lisan, atau tidak cukup di dalam hati saja.

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ اَيَّامَ اْلبِيْضِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى