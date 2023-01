Ada Wahana Baru di Jatim Park 3 Kota Batu, Tiket Masuk Hanya Rp 30 Ribu

SURYA.CO.ID, BATU - Jatimpark Group menjadi salah satu tempat wisata paling banyak dikunjungi wisatawan di Kota Batu sepanjang libur Natal dan Tahun Baru 2023.

Beberapa wahana dan show sengaja diluncurkan untuk menambah pilihan wahana saat liburan.

Wahana baru yang diluncurkan Jatimpark Group yakni Secret Journey Jawa Timur Park 3.

Wahana baru ini berada di Area Dino Mall Lantai 2 di sekitar pintu masuk utama dari Jawa Timur Park 3.

Secret Journey memberikan lebih dari 20 spot foto Instagramable.

Bagi pengunjung yang menyukai swafoto atau konten Instagramable, Secret Journey menjadi salah satu wahana yang wajib dikunjungi saat datang ke Jawa Timur Park 3.

Beberapa spot foto yang bisa dijumpai di Secret Journey di antaranya Zona 1 Interactive Selfie Zone, Zona 2 Hunter House, Zona 3 Story 360, Zona 4 House of Dragon with AR Tech, Zona 5 Queen of Egypt, Zona 6 Royal Casino, Zona 7 Halloween Party, Zona 8 Sweet Bathroom, Zona 9 Thunderstorm, Zona 10 Crazy Wave dan Zona 11 Undersea Glow in The Dark.

“Wahana Secret Journey ini dapat nikmati dengan harga tiket masuk hanya Rp 30 ribu saja. Semua spot foto, properti foto, hingga kostum di dalam wahana dapat dinikmati secara gratis hanya dengan membayar tiket masuk wahana,” kata Manager Marketing and Public Relations JTP Group Titik S Ariyanto, Minggu (1/1/2023).

Selain itu, wahana baru di Jatimpark Group ialah Eco Interaktif Land Eco Green Park.

Eco Interaktif Land meliputi beberapa wahana yaitu Ayunan Ganda, Crown Crane Coaster, Happy Conure Wheel, dan ada beberapa wahana baru lainnya, seperti Bugs Attack, About Life, Jumping Frog, Jumping Turaco.

“Untuk uji coba wahana baru sudah diadakan pada tanggal 10 Desember 2022 lalu yang dihadiri para Operational Manager Jawa Timur Park Group ke Eco Green Park. Sehingga semua wahana baru di Eco Green Park sudah bisa dicoba dan dimainkan selama liburan,” jelasnya.

Lokasi Eco Interaktif Land dan beberapa wahana baru tersebut berada di Zona terakhir di Eco Green Park, yang dekat dengan Food Court di Eco Green Park.