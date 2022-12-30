Lirik Sholawat
Teks Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan
Inilah bacaan atau Lirik Sholawat Mughrom lengkap tulisan Arab, tulisan latin dan terjemahan yang tengah viral.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Inilah bacaan atau Lirik Sholawat Mughrom lengkap tulisan Arab, tulisan latin dan terjemahan yang tengah viral.
Ada banyak penyanyi religi yang membawakan Sholawat Mughrom seperti Alma ESBEYE, Ai Khodijah, Veve Zulfikar, Nissa Sabyan.
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Sholawat Mughrom berisi ungkapan cinta dan kerinduan kepada Nabiyullah, Nabi terakhir yang diutus Allah SWT untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW.
Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain
أَسَرْ فُؤَادِيْ وِ زَادْ وِدَادِيْ بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Asar Fuadi Wizad Widadi Badrid-Duja Ya Zain
إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok Wal-Qok Wafroh Binadak