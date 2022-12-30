Lirik Sholawat

Teks Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Arab, Latin dan Terjemahan

Inilah bacaan atau Lirik Sholawat Mughrom lengkap tulisan Arab, tulisan latin dan terjemahan yang tengah viral.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Surya.co.id
Lirik Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika 

SURYA.CO.ID - Inilah bacaan atau Lirik Sholawat Mughrom lengkap tulisan Arab, tulisan latin dan terjemahan yang tengah viral.

Ada banyak penyanyi religi yang  membawakan Sholawat Mughrom seperti Alma ESBEYE, Ai Khodijah, Veve Zulfikar, Nissa Sabyan.

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Sholawat Mughrom berisi ungkapan cinta dan kerinduan kepada Nabiyullah, Nabi terakhir yang diutus Allah SWT untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW.

Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain

مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain

أَسَرْ فُؤَادِيْ  وِ زَادْ وِدَادِيْ  بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Asar Fuadi Wizad Widadi Badrid-Duja Ya Zain

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ  وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok Wal-Qok Wafroh Binadak

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