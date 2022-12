Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 Singkat dan Bijak, Bagikan di Story WhatsApp dan Instagram

SURYA.CO.ID - Berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru 2023 yang singkat dan bijak.

Ucapan selamat tahun baru 2023 ini dapat dibagikan di story WhatsApp dan Instagram.

Dengan membagikan ucapan berikut, tahun baru 2023 dapat lebih semarak.

Anda bisa melengkapi ucapan dengan gambar bertema tahun baru yang menarik.

Langsung saja, berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru 2023 yang singkat dan bijak melansir dari Tribun Jabar.

1. “Selamat Tahun Baru 2023! Semoga kamu selalu merasakan hal-hal manis di tahun ini dan apapun yang kamu harapkan akan menjadi kenyataan”

2. “Selamat Tahun Baru 2023! Semoga tahun ini kamu selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan”

3. “Selamat Tahun Baru 2023! Biarkan masa lalu yang membuat hatimu pilu itu pergi, ayo tersenyum dan katakan bahwa tahun ini kamu dapat mencapai kebahagiaan dengan jalanmu sendiri!”

4. “Selamat Tahun Baru 2023! Ayo tulis ceritamu sendiri dalam lembaran baru ini. Jangan biarkan tokoh antagonis mempengaruhi tujuan hidupmu!”

5. “Ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk mengkhawatirkan omongan orang lain. Maka dari itu, jadilah dirimu sendiri dalam versi yang terbaik. Selamat Tahun Baru 2023!”

6. Semoga semua mimpi-mimpi yang kita elu-elukan itu akan terwujud dalam tahun ini. Happy New Year 2023!”

7. Awali tahun baru dan hari baru ini dengan segelas air putih yang menyehatkan. Semoga tahun kita diberkati oleh Tuhan. Selamat Tahun Baru 2023!”

8. Tahun ini, kamu harus dapat menunjukkan versi terbaik dari dirimu, sekecil apapun itu, kamu adalah sosok yang hebat! Happy New Year 2023!”

9. “Happy New Year 2023! Congratulations! You survived one more year! May this year be better!”