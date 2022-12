KABAR BAIK Kondisi Indra Bekti Kini Sudah Sadar Meski Lemah, Ini Percakapannya Dengan Indy Barends

SURYA.co.id - Kabar baik datang dari Indra Bekti yang sebelumnya sempat tak sadarkan diri, kini sudah sadar meski lemah.

Kondisi Indra Bekti ini diungkap oleh sang sahabat, Indy Barends.

Dalam video yang dibagikan melalui channel YouTube Cherry Wish, Indy tampak duduk di samping ranjang Indra Bekti yang masih terbaring dengan selang menempel di bagian hidungnya.

"Lo harus tahu, gue sayang banget sama lo," kata Indy dalam video tersebut.

"Apa?" tanya Indy yang tak mendengar suara Indra karena masih terlihat begitu lemah.

Kemudian Indy mengucapkan kata-kata lainnya.

"I love you too dong," ujar Indy.

"Thank you, saya juga I love you too," ucap Indra dengan suara lirih.

Masih duduk di sisi ranjang Bekti, Indy meminta sahabatnya agar semangat untuk sembuh.

"Cepet sembuh ya, enggak suka di ruangan ini, pulang," tutur Indy.

"Biar ada Netflix, aku bisa TikTok-an ya nanti," imbuh Indy berusaha menyemangati Indra Bekti.

Kemudian Indy yang melihat Indra masih dalam kondisi lemah, mengatakan akan rutin mengunjungi sahabatnya itu.

"Cepet sembuh ya Bekti, gue akan tiap hari di sini, nungguin lo," ucap Indy.

Mendengar perkataan Indy Barends, Indra Bekti masih berusaha bercanda.