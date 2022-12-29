Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Latin dan Terjemahan

Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap dalam Tulisan Arab  Latin dan Terjemahan Indonesia, melansir YouTube ESBEYE.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Surya.co.id
Lirik Sholawat Mughrom Qolbi Bihubbika 

SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap Latin, Arab dan Terjemahan Indonesia, melansir YouTube ESBEYE berjudul "Mughrom Cover by ALMA".

Lirik Sholawat Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu"

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
"Duhai junjungan kami yang mulia"

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
"Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu"

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
"Duhai junjungan kami yang mulia"

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
"Wahai Rasulullah"

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
"Keindahanmu tiada duanya"

مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain
"Yang tak pernah terlihat mata seperti keindahanmu"

أَسَرْ فُؤَادِيْ  وِ زَادْ وِدَادِيْ  بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Asar Fuadi Wizad Widadi Badrid-Duja Ya Zain
"Kau telah menawan hatiku menambah rasa cintaku duhai insan yang indah rembulan segala gulita"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ  وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok Wal-Qok Wafroh Binadak
"Kapan aku dapat memandangmu duhai kekasihku berjumpa denganmu dan bahagia kumpul bersamamu?"

طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ  طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah
"Duhai Thoha bermurah hatilah dengan memandangku, Duhai Thoha wahai yang teragung kedudukannya".

طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ  طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah
"Duhai Thoha bermurah hatilah dengan memandangku, Duhai Thoha wahai yang teragung kedudukannya".

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Qolbi Bihubbika
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