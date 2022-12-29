Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Latin dan Terjemahan
Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap dalam Tulisan Arab Latin dan Terjemahan Indonesia, melansir YouTube ESBEYE.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap Latin, Arab dan Terjemahan Indonesia, melansir YouTube ESBEYE berjudul "Mughrom Cover by ALMA".
Lirik Sholawat Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu"
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
"Duhai junjungan kami yang mulia"
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
"Wahai Rasulullah"
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu"
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
"Duhai junjungan kami yang mulia"
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rasulallah
"Wahai Rasulullah"
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
"Keindahanmu tiada duanya"
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
Masyafit Mitsluh ‘Ain
"Yang tak pernah terlihat mata seperti keindahanmu"
أَسَرْ فُؤَادِيْ وِ زَادْ وِدَادِيْ بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Asar Fuadi Wizad Widadi Badrid-Duja Ya Zain
"Kau telah menawan hatiku menambah rasa cintaku duhai insan yang indah rembulan segala gulita"
إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok Wal-Qok Wafroh Binadak
"Kapan aku dapat memandangmu duhai kekasihku berjumpa denganmu dan bahagia kumpul bersamamu?"
طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah
"Duhai Thoha bermurah hatilah dengan memandangku, Duhai Thoha wahai yang teragung kedudukannya".
طَهَ جُدْ بِنَظْرَةْ إِلَيَّ طَهَ يَا عَظِيْمَ الْجَاهْ
Thoha Jud Binadroh Ilayya Thoha Ya ‘Adhimal-Jah
"Duhai Thoha bermurah hatilah dengan memandangku, Duhai Thoha wahai yang teragung kedudukannya".
Mughrom
Qolbi Bihubbika
Sholawat Mughrom
Lirik Sholawat
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
lirik sholawat mughrom latin
|Lirik Sholawat Badar KH Ali Manshur Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
|Lirik Sholawat Nabi Lengkap Keutamaan untuk Doa Sehari-hari
|Lirik Sholawat Jibril Versi Lagu Veve Zulfikar Lengkap Terjemahan Indonesia
|Lirik Natawassal Bil Hubabah Ai Khodijah, Arab Latin dan Terjemahan
|Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik Lengkap Arab - Latin