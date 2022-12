25 Ucapan Tahun Baru dalam Bahasa Inggris dan Artinya, Bisa Dikirim via WhatsApp dan Jadi Status

SURYA.CO.ID - Sontek kumpulan ucapan tahun baru dalam bahasa Inggris berikut.

Terdapat 25 ucapan tahun baru yang penuh makna disertai artinya dalam bahasa Indonesia.

Anda bisa mengirimkan ucapan tahun baru ini kepada orang-orang terkasih melalui WhatsApp.

Selain itu, ucapan ini juga bisa dijadikan status media sosial yang lain salah satunya Instagram.

Dengan mengirimkan ucapan tahun baru yang penuh makna, momen pergantian tahun akan menjadi lebih berwarna.

Dikutip dari shutterfly.com dan wishesmsg.com via Tribun Wiki, berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru bahasa Inggris beserta artinya.

1. Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!

Saatnya keluar dari semua hal yang sudah lama, dengan yang hal yang baru: semoga kamu bahagia sepanjang tahun. Selamat Tahun Baru!

2. I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!

Aku bertekad untuk berhenti menyia-nyiakan resolusiku pada diriku dan menggunakannya untuk membalas kehangatan yang telah kamu tunjukkan kepadaku. Selamat Tahun Baru!

3. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru yang Bahagia dengan harapan bahwa kamu akan memiliki banyak berkat di tahun yang akan datang.

4. May this year bring new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

Semoga tahun ini membawa kebahagiaan baru, tujuan baru, prestasi baru, dan banyak inspirasi baru dalam hidup ini. Semoga kamu penuh dengan kebahagiaan tahun depan.