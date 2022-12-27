Lirik Sholawat

Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik Lengkap Arab - Latin

Berikut ini Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik nomor 1 sampai 54 dalam Tulisan Arab dan Latin.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Surya.co.id
Ilustrasi - Nadhom Alfiyah Ibnu Malik 

SURYA.CO.ID - Berikut ini Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik nomor 1 sampai 54 dalam Tulisan Arab dan Latin.

Sekedar diketahui, Alfiyah atau Al-Khulasa al-Alfiyya adalah kitab syair karya ahli Bahasa Arab Ibnu Malik, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Kitab Alfiah Ibnu Malik.

Bukan Lirik Sholawat, Kitab Alfiyah Ibnu Malik berisi syair tentang tata bahasa Arab, yang biasa dipelajari di pesantren.

Berikut Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik selengkapnya.

1.

قَـالَ مُحَمَّد هُوَ ابنُ مَـالِكِ - أَحْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِ
Qola Muhammadun Huwabnu Maliki AhMadu Robbillaha Khoiro Maliki

2.

مُصَلِّيَاً عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى - وَآلِـــهِ الْمُسْــتَكْمِلِينَ الْشَّــرَفَ
Musholliyan Alannabiyyil Musthofa Wa alihil Mustak MilinNas sharofha

3.

وَأسْتَـعِيْنُ اللهَ فِيْ ألْفِــيَّهْ - مَقَاصِدُ الْنَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّهْ
Wa Asta'inulloha Fil Alfiyyah Maqoshidun Nahwi Biha Mahwiyyah

4.

تُقَرِّبُ الأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوْجَزِ - وَتَبْسُـطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزِ
Tuqorribul Aqsho Bi Lafdin Mujazi Wa Tabsutul Badla Bi wa’din Munjazi

5.

وَتَقْتَضِي رِضَاً بِغَيْرِ سُخْطِ - فَـائِقَةً أَلْفِــــيَّةَ ابْنِ مُعْطِي
Wa taqtadi Ridhon Bi Ghoiri Sukhtin Fa Iqotan Alfiyyatabni Mu’thii

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