KABAR Ririn Dwi Aryanti Makin Bahagia, Mantan Istri Aldi Bragi Berani Tampil Bareng Jonathan Frizzy

SURYA.co.id - Kabar pesinetron Ririn Dwi Aryanti kini semakin bahagia, ia mulai berani mengumbar foto kebersamaannya dengan Jonathan Frizzy.

Momen kebersamaan mantan istri Aldi Bragi itu dengan Jonathan Frizzy saat ini memang tengah disorot.

Ririn dan Jonathan memang sempat dikabarkan dekat, apalagi setelah keduanya berpisah dengan pasangan masing-masing di tahun 2022.

Dalam unggahan Instagram milik Jonathan Frizzy @ijonkfrizzy, ia mengungah foto perayaan Natal bersama teman artis lainnya, termasuk Ririn.

"Perayaan Natal! CSC, Keluarga TCYK," tulis Jonathan Frizzy dikutip TribunStyle dari Instagram, Sabtu (24/12/2022).

Di sisi lain, Ririn Dwi Ariyanti juga membagikan unggahan yang sama melalui Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, ibu tiga anak ini terlihat tertawa begitu bahagia bersama rekan artis lainnya.

"Such a lovely night (Malam yang begitu indah) CSC X TCYK to Argentina X France. Blessing everyone ," tulis Ririn, dikutip dari Instagram Sabtu (24/12/2022).

Ririn Dwi Aryanti Bongkar Borok Aldi Bragi

Sebelumnya, Ririn Dwi Aryanti membeberkan sederet kegetiran yang dirasakannya saat masih berumah tangga dengan Aldi Bragi.

Sebelum resmi bercerai pada Desember 2021 lalu, Ririn Dwi Aryanti dan Aldi Bragi ternyata sempat saling mendiamkan satu sama lain.

Menurut Ririn, kondisi ini bahkan sempat berimbas ke anak-anak mereka.

Anak-anak Ririn Dwi Aryanti dan Aldi Bragi sempat bertanya-tanya, mengapa orangtua mereka tak saling bicara.

Perang dingin itu terjadi selama kurang lebih tiga tahun dan tak peduli meski mereka tinggal di satu atap.