BIODATA Szymon Marciniak Wasit Final Piala Dunia 2022 yang Akui Bikin Kesalahan Rugikan Perancis

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Szymon Marciniak, wasit final Piala Dunia 2022 yang baru-baru ini jadi sorotan karena pengakuannya.

Diketahui, Wasit Szymon Marciniak disorot setelah ia mengakui melakukan satu kesalahan saat memimpin pertandingan final Piala Dunia 2022 Argentina vs Perancis.

Kesalahan itu terjadi pada masa injury time babak kedua (90+8') ketika Kingsley Coman dilanggar Marcos Acuna saat serangan balik Perancis.

Szymon Marciniak mengatakan bahwa dia seharusnya membiarkan permainan tetap berjalan alias play on buat Perancis.

"Tentu saja, ada kesalahan di final ini. Saya menginterupsi serangan balik Perancis setelah tekel buruk dari Marcos Acuna," ucap Marciniak, dikutip dari Metro, Minggu (25/12/2022).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Wasit Final Piala Dunia 2022 Akui Bikin Kesalahan yang Rugikan Perancis'.

"Saya khawatir pemain yang dilanggar (Coman) 'bersantai' dulu, tapi saya salah membaca situasi karena itu tak terjadi," imbuhnya.

"Itu situasi sulit. Dalam pertandingan seperti ini, saya membuat kesalahan tak terlihat. Yang penting bukan kesalahan fatal," tutur wasit asal Polandia itu.

Biodata Szymon Marciniak

Melansir dari Kompas.com dalam artikel 'Profil Szymon Marciniak, Wasit Final Piala Dunia 2022 Qatar', Szymon Marciniak lahir pada 7 Januari 1981.

Dia terdaftar sebagai wasit berlisensi FIFA sejak tahun 2013.

Pria berusia 41 tahun itu mulai menjalani kariernya sebagai wasit di liga papan atas Polandia sejak tahun 2009.

Sebelum dipercaya memimpin duel Argentina vs Perancis, performa Marciniak dinilai mengesankan saat mengawasi laga Perancis vs Denmark pada babak penyisihan grup D Piala Dunia 2022, serta Argentina vs Australia pada fase 16 besar.

Dalam dua pertandingan tersebut, Marciniak mengeluarkan lima kartu kuning, nol kartu merah, dan tak ada hukuman penalti.