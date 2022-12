Daftar 22 Lokasi Liburan di Surabaya Bisa Jadi Jujugan saat Libur Sekolah dan Nataru

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemkot Surabaya memastikan Kota Surabaya siap menerima limpahan pengunjung wisatawan pada musim liburan akhir tahun 2022. Apalagi, libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini juga bersamaan dengan libur sekolah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan seluruh tempat wisata di Kota Surabaya siap menerima kunjungan wisatawan. Berbagai langkah dilakukan, baik dengan menyiapkan sisi keamanan, kenyamanan, hingga keindahan.

"Kita sudah siapkan untuk menghadapi musim liburan tahun ini. Tempat-tempat wisata juga siap dengan protokol kesehatan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu (25/12/2022).

Ia menargetkan, Kota Surabaya bisa menerima kunjungan wisatawan dari dalam dan luar negeri. Nantinya, ada beberapa spot wisata yang akan ditawarkan.

Baik wisata alam maupun budaya. "Kalau pengunjung pasti dari luar kota banyak. Makanya kita antisipasi pengunjung dari luar kota. Karena kalau dulu, satu ramai ada di Kebun Binatang (KBS). Kalau ini pasti akan ramai semuanya, makanya kita akan antisipasi itu," imbuhnya.

Ia mencontohkan, sejumlah tren kunjungan tempat wisata yang meningkat beberapa waktu terakhir. Termasuk, sejumlah spot wisata yang baru saja dirilis Pemkot.

Sejumlah objek wisata itu di antaranya adalah Kebun Binatang Surabaya (KBS), Susur Sungai Kalimas, hingga Romokalisari Adventure Land. "Kalau di Surabaya ada Susur Kalimas, ada Kebun Binatang, ada Romokalisari, ada banyak tempat yang baru," katanya. (bob)

Daftar Tempat Wisata di Surabaya

Wisata Alam:

- THP Kenjeran (Taman Hiburan Pantai Kenjeran) di Jl Pantai Ria Kenjeran No. 1, Kenjeran, Bulak, Surabaya

- Pantai Ria Kenjeran di Jl. Sukolilo No. 100

- Taman Prestasi dan Wisata Air Kalimas di Jl Ketabang Kali No. 1, Ketabang, Genteng

Museum:

- Monumen Tugu Pahlawan & Museum 10 Nopember di JL. Pahlawan, Alun-Alun Contong, Bubutan

- Museum HOS Tjokroaminoto Jl. Peneleh VII/29-31 Surabaya

- Museum Olah Raga di Jl. Indragiri, Darmo Kec. Wonokromo

- Monumen Kapal Selam di JL. Pemuda No. 39

- Museum Blockbuster di Jl. Kenjeran No. 463-465

- Museum Pendidikan di Jl. Genteng Kali no 10

- Museum GNI & Dr. Soetomo di JL. Bubutan 85 - 87

- Museum WR. SSoepratman di JL. Mangga No. 21, Tambaksari

Wisata Edukasi:

- Kebun Binatang Surabaya di JL. Setail No. 1, Darmo, Wonokromo

- Ekowisata Mangrove Medokan Sawah di JL. Medokan Sawah Timur Segoro Tambak Sedati, Medokan Ayu, Kec. Rungkut

- Ekowisata Mangrove Wonorejo di Jl. Raya Wonorejo No. 1

- Ekowisata Mangrove Gunung Anyar di JL. Medokan Sawah Timur Segoro Tambak Sedati, Medokan Ayu, Kec. Rungkut

Wahana Permainan:

- Romokalisari Adventure Land di Benowo

- Atlantis Land Jl. Sukolilo No. 100

- Trans Studio Mini Jl. Ngagel No.137-141, Ngagel, Kec. Wonokromo

- Trans Studio Mini di Jl. Tenggilis Mejoyo No.25, Kali Rungkut, Kec. Rungkut

Tampilan Budaya:

- Alun - Alun Surabaya dan Balai Pemuda Jl. Gubenur Suryo No.15, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng

- Gedung Cak Durasim / Taman Budaya Jl. Genteng Kali No.85, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng

Sunset Point:

Surabaya North Quay di Jl. Perak Utara, Lantai 2&3