KUMPULAN Ucapan Natal 2022 Bahasa Indonesia dan Inggris, Bisa Dikirim via Whatsapp ke Kerabat

SURYA.CO.ID - Berikut ini kumpulan ucapan Natal 2022 dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Besok (25/12/2022), Umat Nasrani merayakan Hari Natal 2022.

Ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk menyambut Hari Natal. Salah satunya bersua dan berkumpul dengan keluarga.

Selain itu, kehangatan Hari Raya Natal juga disambut dengan saling berbagi ucapan Selamat Natal kepada kerabat jauh dan rekan kerja.

Berikut referensi ucapan Natal 2022, dikutip dari Kompas.com.

Semoga damai menjadi hadiah Anda saat Natal dan berkat Anda sepanjang tahun! Luangkan waktu selama kesibukan liburan untuk menikmati hal-hal dalam hidup yang benar-benar penting. Nikmati saat-saat tenang yang dihabiskan bersama teman dan orang terkasih, dan semoga keajaiban Natal mengelilingi Anda sepanjang musim liburan. Natal adalah untuk pengampunan, cinta, dan menghargai mereka yang seharusnya kita hargai. Sahabat: tahun ini ketahuilah bahwa kepedulianku padamu tidak bersyarat. Selamat natal. Selamat Natal untuk sahabatku, orang yang menerima semua kesalahanku dan tetap mencintaiku. Oh dan selamat tahun baru juga. Semoga Anda merasakan semua cinta dan kegembiraan yang saya miliki untuk Anda sepanjang musim liburan ini dan sepanjang tahun. Memiliki Anda sebagai teman saya membuat saya sangat senang. Tidak ada hadiah yang lebih besar di hari Natal selain memiliki semua yang Anda inginkan sebelum Anda membuka hadiahnya. Rayakan Keajaiban dan Kegembiraan Musim Perayaan. Selamat natal. Semoga semangat Natal memberi Anda kedamaian, kegembiraan Natal memberi Anda harapan, dan kehangatan Natal memberi Anda cinta. Selamat Natal! Natal adalah musim kebersamaan. Ini adalah musim harapan dan momen paling ajaib. Dengan pesan ini, saya berharap Anda mencintai, damai, dan ajaib saat Anda merayakan Natal. Biarkan semangat cinta, Dengan lembut mengisi hati dan rumah kita. Di musim terindah ini. Semoga Anda menemukan banyak alasan untuk bahagia. Selamat liburan Natal! Tidak peduli seberapa jauh jarak kita satu sama lain, kehangatan Natal akan menyatukan kita. Saya harap Anda menikmati liburan Anda! Semua yang saya harapkan untuk Anda pada liburan ini adalah yang terbaik. Selamat Liburan dan Tahun Baru yang Sejahtera! Saya harap Anda memiliki Natal yang indah yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kegembiraan. Selamat Liburan dan Tahun Baru yang Sejahtera Saatnya menebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Sukacita Anda akan kembali kepada Anda dengan cara yang unik. Saya ingin mengucapkan selamat Natal yang sangat bahagia dan diberkati kepada Anda dan keluarga Saya harap Natal ini akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk memulai kembali dan belajar dari kesalahan Anda. Mimpi akan menjadi kenyataan jika Anda memiliki keyakinan pada Yang Maha Kuasa Natal adalah waktu untuk perayaan gembira. Jangan biarkan apa pun membuat Anda kecewa. Saya harap Anda memiliki Natal yang indah. Semoga Anda memiliki momen Natal yang lebih spesial tahun ini. Momen Natal memang tak terlupakan. Selamat Liburan untukmu! Semoga musim Natal ini membawa ketenangan bagi Anda dan keluarga! Semoga Anda menghidupkan kembali impian Anda saat kami bersukacita. Natal tidak akan kehilangan maknanya pada hari tertentu kecuali Anda memutuskan untuk tidak bersenang-senang. Keluar dan bersenang-senanglah. Nikmati Natal yang fantastis! Bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki membuat Natal terbaik. Lihatlah sekeliling Anda dan sadari betapa beruntungnya Anda. Selamat Natal untukmu! Saya sadar bahwa Anda mengalami tahun yang sulit, tetapi Natal telah mencerahkan segalanya. Tetap semangat liburan memasuki tahun baru Natal adalah tentang berbagi dan menghargai apa yang dimiliki seseorang, bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki. Nikmati Natal yang fantastis! Natal ini, tunjukkan pada seseorang bahwa Anda menghargai mereka dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka dan membuat mereka merasa dicintai. Terimalah tanda terima kasih kecil ini sebagai ucapan terima kasih karena telah menjadi sahabat terbaik saya, dan semoga hubungan kita berkembang di masa depan. Selamat berlibur! Ingatlah untuk memberikan pengampunan kepada siapa pun yang telah bersalah kepada Anda selama ini, dan sebarkan kasih Yesus Kristus kepada orang lain. Selamat Natal untukmu! Natal adalah tentang membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita dan membiarkan Dia mengendalikan hidup kita. Selamat berlibur! Ini adalah hari kelahiran Yesus Kristus; itu mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama kita. Rayakan Natal dengan harapan dan cinta. Selamat Natal dan Tahun Baru! Berikan yang terbaik untuk keluargamu, jangan hitung sudah berapa kali kamu memberi tapi hitunglah nikmat yang sudah kamu terima bersama. Selamat natal! Selamat Natal bagi mereka yang berjuang, saya hanya ingin Anda tahu ada cahaya di ujung terowongan. Terus lakukan yang terbaik Natal adalah tentang menempatkan orang lain di atas diri Anda sendiri. Menjaga mereka dalam pikiran dan membuat mereka bahagia.

Ucapan Natal Bahasa Inggris

1. May Peace be your gift at Christmas and your blessing all year through!

2. Take time during the rush of the holidays to enjoy the things in life that really matter. Take in the serene moments spent with friends and loved ones, and may the wonder of Christmas surround you throughout the holiday season.

3. Christmas is for forgiveness, love, and cherishing those we are meant to cherish. Best friend: this year know that my caring for you is unconditional. Merry Christmas.

4. Merry Christmas to my best friend, the person who puts up with all my faults and loves me anyway. Oh and happy new year too.

5. May you feel all the love and joy I have for you throughout this holiday season and all year round. Having you as my friend brings me great joy.

6. There is no greater gift at Christmas than to have everything you want before you open the gifts.

7. Celebrate the Wonder and the Joy of the Festive Season. Merry Christmas.

8. May the spirit of Christmas bring you peace, the gladness of Christmas give you hope, and the warmth of Christmas grant you love. happy Christmas!