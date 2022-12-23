Lirik Nadhom Alfiyah 'Qola Muhammadun Huwabnu Maliki' Teks Arab, Latin dan Terjemahan
Inilah lirik Nadhom Alfiyah yang tengah viral di TikTok, Qola Muhammadun Huwabnu Maliki lengkap teks Arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Inilah lirik Nadhom Alfiyah yang tengah viral di TikTok, Qola Muhammadun Huwabnu Maliki lengkap teks Arab, latin dan terjemahan.
Perlu diketahui, Lirik Nadhom atau Syair ini berasal dari Kitab Alfiyah Ibnu Malik yaitu kitab nahwu shorof.
Lirik Nadhom Alfiah Ibnu Malik viral di TikTok dibawakan oleh Nissa Sabyan, berikut selengkapnya.
Lirik Nadhom Alfiyah Ibnu Malik
1.
قَـالَ مُحَمَّد هُوَ ابنُ مَـالِكِ ¤ أَحْمَدُ رَبِّي اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِ
Qola Muhammadun Huwabnu Maliki AhMadu Robbillaha Khoiro Maliki
"Muhammad Ibnu Malik berkata: Aku memuji kepada Allah Tuhanku sebaik-baiknya Dzat Yang Maha Memiliki."
2.
مُصَلِّيَاً عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ¤ وَآلِـــهِ الْمُسْــتَكْمِلِينَ الْشَّــرَفَ
Musholliyan Alannabiyyil Musthofa Wa alihil Mustak MilinNas sharofha
"Dengan bersholawat atas Nabi terpilih dan atas keluarganya yang mencapai derajat kemulyaan."
3.
وَأسْتَـعِيْنُ اللهَ فِيْ ألْفِــيَّهْ ¤ مَقَاصِدُ الْنَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّهْ
Wa Asta'inulloha Fil Alfiyyah Maqoshidun Nahwi Biha Mahwiyyah
"Juga aku memohon kepada Allah untuk kitab Alfiyah, yang dengannya dapat mencakup seluruh materi Ilmu Nahwu.."
4.