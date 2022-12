Jadwal Liga Inggris, Mulai 26 Desember, Klasemen - Top Skor, LINK Live Streaming - Live Report

SURYA.co.id I Berikut jadwal lanjutan Liga Inggris 2022/2023 yang akan diputar kembali saat libur hari Natal atau Boxing Day, 26 Desember 2022.

Pertandingan akan digelar setiap hari selama sepekan nonstop, termasuk di malam pergantian tahun dan 1 Januari 2023.

Jadi selama sepekan ini tim akan berlaga dua kali, yaitu matchday ke-17 dan matchday ke-18.

Laga Brentford vs Tottenham Hotspur akan menjadi laga pembuka lanjutan Liga Inggris, 26 Desember 2022, pukul 19.30 WIB

Tottenham Hotspur yang kini berada di urutn empat klasemen butuh tambahan tiga poin dari kandang Brentford untuk bisa menyalip Newcastle United yang berada di atasnya.

Spurs hanya tertinggal satu poin, yaitu 29 poin banding Newcastle United 30 poin.

SONG Heun-min bintang Tottenham Hotspur asal Korsel, pencetak gol terbanyak Liga Inggris 2021/2022 (Bolasport)

Dua jam kemudian akan berlangsung empat pertandingan yang berlangsung bersamaan pukul 22.00 WIB.

Terdiri Crystal Palace vs Fulham, Everton vs Wolverhampton Wanderers, Leicester City vs Newcastle United, dan Southampton vs Brighton & Hove Albion.

Berlanjut tengah malam hingga dini hari, akan berlangsun dua pertandingan seru. Big match Aston Villa vs Liverpool dan pimpinan klasemen Arsenal vs West Ham United.

Pimpinan klasemen Liga Inggris, Arsenal akan bermain di kandang menjamu Westham United di laga pertama usai jeda Piala Dunia (AFP)

Dimana menonton siaran langsung Boxing Day Liga Inggris?

1. TV Online vidio.com

Vidio.com akan menayangkan semua pertandingan Liga Inggris Live Streaming Vidio.com. Siaran bisa disaksikan dengan paket berlangganan.

2.LIVE REPORT Livescore.com - melaporkan pertandingan secara live, detik perdetik pertandingan secara graris.

Duel Malam Pergantian Tahun

Di malam pergantian tahun, sebanyak enam pertandingan Liga Ingggris yang akan berlangsung.

Diantaranya adalah Manchester United yang akan berlaga di kandang Wolves.