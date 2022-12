FAKTA Produser 250 yang Jadi Komposer Lagu NewJeans 'Ditto', Ikut Andil untuk Grup dan Artis Lain

SURYA.CO.ID - Semakin populer lagu "Ditto" milik NewJeans, penggemar semakin dibuat penasaran mengenai sosok yang ikut andil dalam proses pengerjaan single tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, NewJeans resmi merilis side track untuk album terbarunya dengan judul "Ditto".

Lagu itu bahkan meraih sejumlah prestasi menakjubkan, bahkan sebelum 24 jam dirilis.

Penggemar kemudian dibuat penasaran mengenai proses kreatif di balik pembuatan lagu tersebut. Hingga muncul sebuah fakta bahwa terdapat satu produser yang membuat lagu tersebut menjadi sangat menarik yakni, Produser 250.

Baca juga: Ada Jungwon ENHYPEN hingga Minji NewJeans, Ini Deretan Idol Kpop yang Tak Ikut Ujian CSAT

Rupanya, Produser 250 tak hanya sekali bekerja sama dengan NewJeans. Pada album sebelumnya, di beberapa lagu, dia juga ikut andil dalam proses produksi.

Dalam lagu "Ditto", Produser 250 bekerja sama dengan YIva Dimberg. Melansir Allkpop, mereka juga turut andil dalam lagu NewJeans lainnya seperti, "Hype Boy", "Attention", dan "Hurt".

Sebelum bersama NewJeans, Produser 250 juga bekerja sama dengan beberapa artis lain untuk beberapa lagu seperti:

- "My Van", "Chain" NCT 127

- "Gas Me Up" ITZY

- "Christmas Paradise" BoA

- "Flight" E-Sens

Mengetahui hal itu, warganet juga penggemar NewJeans memberikan pujian untuk Produser 250 seperti dilansir dari Instagram @panncafe berikut:

1. Banyak dari lagu-lagu ini lebih hip-hop.

2. ‘Christmas Paradise’ BoA!! Aku ingat sering mendengarkan lagu itu karena aku sangat menyukainya.

3. Aku selalu berpikir 'Christmas Paradise' milik BoA memiliki beat yang unik.

4. [250] mengerjakan banyak lagu E-Sens, dan beberapa di antaranya memiliki latar belakang yang mirip dengan lagu-lagu NewJeans.

5. 'Flight'?? Bahkan di kalangan penggemar hip-hop, lagu itu seperti 'lagu kehidupan' bagi banyak orang.

6. 'My Van' dan 'Chain'????? Rentang musik komposer sangat beragam ...

7. 'My Van' dan 'Chain'... Aku suka keduanya...

8. Ini pertama kalinya aku mendengarkan lagu BoA. Ini sangat bagus dan sangat unik.

9. Alih-alih ini, aku sarankan mendengarkan album 250 sendiri. Musiknya benar-benar unik dan unik.

Baca juga: Hyein NewJeans Bikin Penggemar Minder saat Ungkap Fakta Soal COVID-19, Singgung Umur Asli

Cerita di Balik "Ditto"

Melansir Tribunnews, NewJeans meluncurkan video musik untuk lagu baru mereka yang bertajuk 'Ditto' dengan gaya retro dan mengingatkan emosi drama remaja di tahun 90-an.

Personel NewJeans yang terdiri dari Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein ini merilis lagu 'Ditto' pada 19 Desember 2022 pukul 18.00 KST.

Lagu 'Ditto' merupakan lagu baru pertama mereka dalam empat bulan sejak perilisan album girl grup 'NewJeans' pada bulan Agustus 2022.