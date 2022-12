Libur Nataru, Ini Prediksi Puncak Arus Mudik ke Pulau Bawean Gresik

SURYA.CO.ID, GRESIK – Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik memprediksi puncaknya terjadi pada tanggal 23 dan tanggal 24 Desember 2022.

Hingga kini, keterisian penumpang kapal laut dari Pelabuhan Gresik menuju Pelabuhan Sangkapura, Pulau Bawean atau sebaliknya belum 100 persen.

“Perkiraaan tanggal 23 dan 24 Desember puncak penumpang sebelum Nataru,” kata Kasi Angkutan Dinas Perhubungan Gresik, Muhammad Arifin, Selasa (20/12/2022).

Sampai hari ini, penjualan tiket ke Pulau Bawean sudah ada peningkatan, tapi belum terlalu signifikan. Diperkirakan pada Sabtu 23 dan Minggu 24 Desember terjadi lonjakan penumpang.

Pada akhir pekan, para penumpang diperkirakan berbondong-bondong menuju pelabuhan Sangkapura, Pulau Bawean.

Pada libur Nataru nanti, pihaknya bersama KSOP dan Pelindo akan mendirikan pos untuk memantau aktivitas masyarakat yang hendak berangkat ke Pulau Bawean atau sebaliknya.

“Nanti akan ada pos Nataru,” imbuhnya.

Akses menuju ke Pulau Bawean dari Gresik menggunakan Kapal Express Bahari. Berdasarkan akun Instagram Express Bahari rute Gresik-Bawean, jadwal pemberangkatan dari Pelabuhan Gresik pada hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 09.00 WIB. Sedangkan dari Pulau Bawean pada hari Senin, Rabu, Sabtu dan Minggu pukul 09.00 WIB.

Sekedar informasi, mulai tanggal 27 November 2022, tarif kapal cepat Express Bahari rute Gresik – Bawen dan sebaliknya mengalami kenaikan harga. Kelas Eksekutif Rp 200 ribu per orang, kelas VIP Rp 250 ribu per orang. Khusus penumpang ber-KTP Gresik mendapatkan subsidi tiket dari Pemkab Gresik sebesar Rp 25 ribu per tiket.

Akses menuju Pulau Bawean juga bisa menggunakan pesawat perintis dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Harun Tohir Bawean, maupun sebaliknya. Dan bisa juga melalui Bandara Trunojoyo Sumenep menuju Bandara Harun Tohir Bawean, maupun sebaliknya.