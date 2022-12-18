Lirik Sholawat
Sholawat Mughrom Lirik Arab, Latin Disertai Terjemahan
Inilah lirik Sholawat Mughrom, lagu sholawat yang banyak dinyayikan ulang oleh beberapa penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Inilah lirik Sholawat Mughrom, lagu sholawat yang banyak dinyayikan ulang oleh beberapa penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah, Veve Zulfikar hingga Nissa Sabyan.
Adapun lirik Sholawat Mughrom yang viral salah satunya adalah Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom Ya Musthofanal Mukarrom Ya Rasulallah.
Lirik lagu Sholawat Mughrom bermakna tentang kekaguman terhadap Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa kabar gembira, Nabi akhir zaman.
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Simak lirik Sholawat Mughrom selengkapnya, dalam Bahasa Arab, latin dan terjemahanny.
Sholawat Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"
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