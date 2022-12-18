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Lirik Sholawat

Sholawat Mughrom Lirik Arab, Latin Disertai Terjemahan

Inilah lirik Sholawat Mughrom, lagu sholawat yang banyak dinyayikan ulang oleh beberapa penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Sholawat Mughrom Lirik Arab, Latin Disertai Terjemahan
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Ilustrasi - Sholawat Mughrom 

SURYA.CO.ID - Inilah lirik Sholawat Mughrom, lagu sholawat yang banyak dinyayikan ulang oleh beberapa penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah, Veve Zulfikar hingga Nissa Sabyan.

Adapun lirik Sholawat Mughrom yang viral salah satunya adalah Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom Ya Musthofanal Mukarrom Ya Rasulallah.

Lirik lagu Sholawat Mughrom bermakna tentang kekaguman terhadap Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa kabar gembira, Nabi akhir zaman.

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Simak lirik Sholawat Mughrom selengkapnya, dalam Bahasa Arab, latin dan terjemahanny.

Sholawat Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

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جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Masyafit Mitsluh ‘Ain
Asar Fuadi
Wizad Widadi
Badrid-Duja Ya Zain

"Keindahanmu tiada duanya
Insan sepertimu tak pernah dipandang mata
Kau telah menawan hatiku
Menambah volume cintaku
Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin
Ya Wasi’al-‘Ainain
Ahlab-Tisamah
Biabha ‘Alamah
Ya Sayyidal-Kaunain

"Putih berseri, manis kedua pipi
Wahai insan bermata lebar indah
Termanis senyumnya
Terindah tanda kenabiannya
Duhai pemimpin dua alam"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ
وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok
Wal-Qok Wafroh Binadak

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Tags
Mughrom
Qolbi Bihubbika
Ya Rasulallah
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Lirik Sholawat
Sholawat Mughrom Lirik

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