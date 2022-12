BIODATA Szymon Marciniak Wasit Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis: Ada Kenangan Buruk Messi

Lionel Messi dan Szymon Marciniak (kanan). Szymon Marciniak menjadi Wasit Laga Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis hari ini, Minggu (18/12/2022). Simak profil dan biodatanya.

AFP via Tribunnews

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Szymon Marciniak, wasit laga Final Piala Dunia 2022 Argentina vs Prancis yang akan digelar hari ini, Minggu (18/12/2022).

Szymon Marciniak dikenal sebagai wasit papan atas di Polandia.

Selain itu, Penunjukan Szymon Marciniak sebagai wasit sekaligus membangkitkan kenangan buruk Lionel Messi.

Diketahui, Final Piala Dunia 2022 bakal digelar di Lusail Stadium, Qatar, pada Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Laga puncak antara Argentina vs Perancis akan tersaji untuk menentukan timnas sepak bola terbaik di dunia saat ini.

Wasit asal Polandia, Szymon Marciniak, akan bertugas memimpin jalannya pertandingan final tersebut.

Lantas, seperti apa profil dan biodatanya?

Melansir dari Kompas.com dalam artikel 'Profil Szymon Marciniak, Wasit Final Piala Dunia 2022 Qatar', Szymon Marciniak lahir pada 7 Januari 1981.

Dia terdaftar sebagai wasit berlisensi FIFA sejak tahun 2013.

Pria berusia 41 tahun itu mulai menjalani kariernya sebagai wasit di liga papan atas Polandia sejak tahun 2009.

Sebelum dipercaya memimpin duel Argentina vs Perancis, performa Marciniak dinilai mengesankan saat mengawasi laga Perancis vs Denmark pada babak penyisihan grup D Piala Dunia 2022, serta Argentina vs Australia pada fase 16 besar.

Dalam dua pertandingan tersebut, Marciniak mengeluarkan lima kartu kuning, nol kartu merah, dan tak ada hukuman penalti.

Hingga turnamen Piala Dunia 2022 mencapai puncaknya, Marciniak berhasil melaksanakan tugasnya tanpa ada putusan yang memicu kontroversi.

Hal itulah yang sepertinya menjadi alasan FIFA menunjuk Marciniak memimpin pertandingan Argentina vs Perancis di partai final.