Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom Versi Alma, Teks Arab Lengkap Terjemahan

Sholawat Mughrom, begitu judul lagu Mughrom yang populer dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah dan Nissa Sabyan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
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Surya.co.id
Ilustrasi - sholawat mughrom 

SURYA.CO.ID - Sholawat Mughrom, begitu judul lagu Mughrom yang populer dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah dan Nissa Sabyan.

Lirik Sholawat Mughrom bermakna tentang kekaguman kepada Nabi Muhammad SAW.

Salah satu lirik Sholawat Mughrom yang viral adalah, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom Ya Musthofanal Mukarrom, Ya Rasulallah.

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Untuk mengetahui lirik Sholawat Mughrom lengkap, simak ulasannya di artikel ini sampai selesai.

Lirik Sholawat Mughrom dan Artinya

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Masyafit Mitsluh ‘Ain
Asar Fuadi
Wizad Widadi
Badrid-Duja Ya Zain

"Keindahanmu tiada duanya
Insan sepertimu tak pernah dipandang mata
Kau telah menawan hatiku
Menambah volume cintaku
Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin
Ya Wasi’al-‘Ainain
Ahlab-Tisamah
Biabha ‘Alamah
Ya Sayyidal-Kaunain

"Putih berseri, manis kedua pipi
Wahai insan bermata lebar indah
Termanis senyumnya
Terindah tanda kenabiannya
Duhai pemimpin dua alam"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ
وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok
Wal-Qok Wafroh Binadak

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Tags
Mughrom
Qolbi Bihubbika
Lirik Sholawat
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