Berita Persebaya Hari Ini Populer: Pemain Bajul Ijo Kompak Sindir Wasit, Protes Manajemen Direspons

SURYA.co.id, - Berikut Berita Persebaya Hari Ini Populer, pemain Bajul Ijo kompak sindir wasit, protes manajemen akhirnya direspons komisi wasit, Kamis (15/12).

Berita pertama hari ini ada pemain Persebaya Surabaya yang kompak melepaskan sindirian pada kinerja wasit yang kontroversial pada laga melawan Persik Kediri.

Kemudian berita kedua, ada protes manajemen soal kinerja wasit yang akhirnya mendapat respons dari komisi wasit.

Berikut selengkapnya.

1. Pemain Persebaya Kompak Sindir Wasit

Para penggawa Bajul Ijo menyindir secara terbuka melalui akun media sosialnya.

Leo Lelis dkk kompak mengunggah ulang video pelanggaran yang dialami oleh Nufiandani pada instagram story masing-masing, dan membumbuhi dengan kalimat sindiran.

Pemain asing Higor Vidal bahkan menyebutkan bahwa Persebaya selalu bermain melawan 12 pemain.

"14 Matches, 0 penalty for Persebaya. Always we play againsts 12 players in the field, not easy." tulis Higor Vidal.

Aksi Higor Vidal di laga Persebaya vs Persik Kediri pada lanjutan laga pekan ke-14 BRI Liga 1 2022, Selasa (13/12) (TRIBUN NETWORK/DENI DENASWARA)

(14 pertandingan, 0 penalti untuk Persebaya. Kami selalu bermain melawan 12 pemain di lapangan, tak mudah.)

Kiper Persebaya Surabaya, Andhika Ramadhani juga mempertanyakan kenapa selalu pihaknya yang dikerjai di lapangan.

"Kenapa selalu kami, sesuai pesanan ya sit? Tulis Andhika Ramadhani

Pun juga dengan Koko Ari Arya.

Bek kanan Bajul Ijo itu menganggap perlakuan wasit akan berbeda jika Persebaya yang melakukan pelanggaran seperti yang dialami oleh Nufiandani.