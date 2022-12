LINK LIVE STREAMING SCTV Prancis vs Maroko di TV Online Malam ini, Prediksi Skor Prancis Unggul

Berikut link live streaming SCTV Prancis vs Maroko di TV online malam ini jam 02.00. Prediksi skor Prancis diunggulkan atas Maroko.

SURYA.CO.ID - Link live streaming SCTV Prancis vs Maroko bisa Anda simak di TV online dan nikmati keseruan pertandingan semifinal Piala Dunia 2022.

Jadwal pertandingan Prancis vs Maroko adalah malam ini, Rabu (14/12/2022) waktu setempat atau Kamis (15/12/2022) jam 02.00 WIB.

Berikut link live streaming SCTV Prancis vs Maroko:

>>>Link live streaming Prancis vs Maroko

Bagaimana prediksi skor Prancis vs Maroko, head to head dan prediksi line up kedua tim? Berikut ulasan lengkapnya.

Prancis di atas kertas lebih difavoritkan untuk menang atas Maroko di laga semifinal yang digelar Stadion Al Bayt .

Sebagian besar prediksi menjagokan Prancis menang atas Maroko.

Les Bleus adalah tim terfavorit di antara tim lolos 4 besar untuk bisa menang di semifinal dan lolos ke final.

Tetapi Maroko, tim yang disebut pelatihnya sebagai Rocky di Piala Dunia 2022 juga bisa membuat kejutan lainnya dengan pukulan Knockout bagi si Biru.

Setelah menyingkirkan Belgia, Spanyol, dan Portugal di Qatar, Maroko ingin membuat Prancis, salah satu negara adidaya sepak bola bertekuk lutut.

Maroko, tim Afrika pertama yang mencapai empat besar di Piala Dunia, akan mendapatkan dukungan yang sangat besar di Stadion Al Bayt.

Mereka membutuhkan itu untuk mengalahkan juara bertahan dan melanjutkan dongeng mereka.

Setelah finis di puncak grup di atas Kroasia, Belgia dan Kanada, Maroko kemudian mengalahkan Spanyol dan Portugal yang lebih difavoritkan.

Strategi kedua tim