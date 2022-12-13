Lirik Sholawat
Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah Lirik Arab dan Latin Disertai Terjemahan
Liriknya Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man Lahul Jahu Indallah, seringkali terdengar ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Sholawat Nabi Ya Sayyidi Ya Rasulallah merupakan syair sholawat yang ada di dalam kitab Al Barzanji.
Liriknya Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man Lahul Jahu Indallah, seringkali terdengar ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
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Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah juga seringkali dibaca sebagian umat Islam secara rutin, misalnya malam Jumat untuk mengingat Nabi Muhammad SAW.
Berikut lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah lengkap, arab dan latin agar mudah dibaca:
يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله
Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh
يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ
Yâ man lahul jâhu ‘indallâh
اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك
Innal musî-îna qod jâ-ûk
لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله
Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh
يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا
Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ
هَيابِغَارَه اِلَينَاالان
Hayyâ bighôroh ilainâl ãn
يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب
Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf
مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ
Ma’âdinas-shidqi was-sirri
نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ
Naadil muhaajir shofiyyallah
ذَاكَ ابْنُ عِيْسَى أَبَا السَّادَاتْ
dzaakabnu ‘iisa abassaadaat
Lirik Sholawat
Ya Sayyidi Ya Rasulullah
Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah
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