Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah Lirik Arab dan Latin Disertai Terjemahan

Ilustrasi - Lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah

SURYA.CO.ID - Sholawat Nabi Ya Sayyidi Ya Rasulallah merupakan syair sholawat yang ada di dalam kitab Al Barzanji.

Liriknya Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man Lahul Jahu Indallah, seringkali terdengar ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

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Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah juga seringkali dibaca sebagian umat Islam secara rutin, misalnya malam Jumat untuk mengingat Nabi Muhammad SAW.

Berikut lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah lengkap, arab dan latin agar mudah dibaca:

يَاسَيِّدِ ي يَا رَسُو ل الله

Yâ Sayyidî Yâ Rosûlallâh

يَا مَنْ لَهُ الجَا ه عِندَ اللهُ

Yâ man lahul jâhu ‘indallâh

اِنَّ االمُسِيئِينَ قَدجَاؤُك

Innal musî-îna qod jâ-ûk

لِلذَّ نبِ يَستَغفِرُونَّ الله

Lidz-dzanbi yastaghfirûnallâh

يَا سَيِّدَالرُّسلِ هَادِينَا

Yâ sayyidar-rusli Hâdînâ

هَيابِغَارَه اِلَينَاالان

Hayyâ bighôroh ilainâl ãn

يَاهِمَّتَالسَّادَاتِ الاقطَاب

Yâ Himmatas-sâdatil aqthôf

مَعَادِنَ الصِّدْقِ وَالسِرِّ

Ma’âdinas-shidqi was-sirri

نَادِ الْمُهَاجِرْ صَفِيَّ اللّٰهْ

Naadil muhaajir shofiyyallah

ذَاكَ ابْنُ عِيْسَى أَبَا السَّادَاتْ

dzaakabnu ‘iisa abassaadaat