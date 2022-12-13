Lirik Sholawat
Sholawat Mughrom Lirik Arab, Latin dan Artinya
Berikut ini Lirik Sholawat Mughrom, Lagu Sholawat yang memiliki arti pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut ini Lirik Sholawat Mughrom, Lagu Sholawat yang memiliki arti pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Sejumlah penyanyi religi Tanah Air, seperti Alma Es Be Ye, Nissa Sabyan, Ai Khodijah dan banyak lainnya telah menyanyikan Sholawat Mughrom dengan perbedaan musik dan suara.
Di antara liriknya adalah, "Mughrom, Qolbi Bihubbika Mughrom, Ya Musthofanal Mukarrom, Ya Rasulallah".
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Inilah lirik lengkap Sholawat Mughrom.
Lirik Sholawat Mughrom Arab, Latin dan Artinya
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah
"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Masyafit Mitsluh ‘Ain
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Wizad Widadi
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Kau telah menawan hatiku
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Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"
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