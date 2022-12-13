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Lirik Sholawat

Sholawat Mughrom Lirik Arab, Latin dan Artinya

Berikut ini Lirik Sholawat Mughrom, Lagu Sholawat yang memiliki arti pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Sholawat Mughrom Lirik Arab, Latin dan Artinya
Surya.co.id
Ilustrasi - teks arab, latin dan artinya sholawat mughrom 

SURYA.CO.ID - Berikut ini Lirik Sholawat Mughrom, Lagu Sholawat yang memiliki arti pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Sejumlah penyanyi religi Tanah Air, seperti Alma Es Be Ye, Nissa Sabyan, Ai Khodijah dan banyak lainnya telah menyanyikan Sholawat Mughrom dengan perbedaan musik dan suara.

Di antara liriknya adalah, "Mughrom, Qolbi Bihubbika Mughrom, Ya Musthofanal Mukarrom, Ya Rasulallah".

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Inilah lirik lengkap Sholawat Mughrom.

Lirik Sholawat Mughrom Arab, Latin dan Artinya

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
Ya Musthofanal Mukarrom
Ya Rasulallah

"Tergila-gila.. Hatiku tergila-gila mencintaimu
Duhai kekasih kami termulia,
Wahai Rasulullah"

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain
Masyafit Mitsluh ‘Ain
Asar Fuadi
Wizad Widadi
Badrid-Duja Ya Zain

"Keindahanmu tiada duanya
Insan sepertimu tak pernah dipandang mata
Kau telah menawan hatiku
Menambah volume cintaku
Duhai insan terbaik rembulan segala gulita"

أَبْيَضْ حُلْوِ الْخَدِّينْ
يَا وَاسِعَ الْعَيْنَينْ
أَحْلَى ابْتِسَامَهْ
بِأَبْهَى عَلَامَةْ
يَا سَيِّدَ الْكَوْنَينْ
Abyadh Hulwil-Khoddin
Ya Wasi’al-‘Ainain
Ahlab-Tisamah
Biabha ‘Alamah
Ya Sayyidal-Kaunain

"Putih berseri, manis kedua pipi
Wahai insan bermata lebar indah
Termanis senyumnya
Terindah tanda kenabiannya
Duhai pemimpin dua alam"

إِمْتَى حَبِيْبِيْ أَرَاكْ
وَالْقَاكْ وَافْرَحْ بِنَدَاكْ ؟
Imta Habibi Arok
Wal-Qok Wafroh Binadak

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Lirik Sholawat Mughrom

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