Hasil Skor Inggris vs Prancis 1-2: Harry Kane Gagal Penalti, Les Bleus Melaju ke Semifinal

Ekspresi Harry Kane gagal mengeksekusi penalti di laga Inggris vs Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2022, Minggu (11/12)

SURYA.co.id, - Hasil Skor Inggris vs Prancis, diwarnai Harry Kane gagal penalti, Les Bleus singkirkan The Three Lions dengan skor 2-1, Minggu (11/12).

Babak Perempat Final Piala Dunia 2022 ditutup dengan tersingkirknya Inggris.

Sang jawara bertahan Prancis berhasil tundukkan Inggris dengan skor tipis 2-1 di Stadion Al Bayt, Qatar.

Dua gol keunggulan Prancis dicetak oleh Aurelien Tchouameni (17') dan Olivier Giroud (78').

Inggris punya peluang untuk menyamakan kedudukan lewat titik putih sebanyak dua kali.

Harry Kane berhasil mengeksekusi penalti pertama di menit ke-54.

Tetapi penalti kedua di menit ke-85 gagal dikonversi gol karena tendangan striker Tottenham Hotspurs itu melambung dari gawang yang dikawal Hugo Lloris.

Hasil Skor Inggris vs Prancis berakhir 1-2 untuk keunggulan Les Bleus.

Dengan hasil ini, Inggris dipastikan gagal lolos ke babak Semifinal.

Sementara Prancis makin dekat untuk mempertahankan gelarnya.

Di babak semifinal, Prancis akan menantang Maroko yang sebelumnya mengalahkan Portugal.

Jalannya Pertandingan

Inggris memulai babak pertama dengan intensitas serangan ke pertahanan Prancis.

Peluang pertama Inggris didapatkan oleh Phil Foden lewat tendangan keras dari luar kotak penalti di menit ke-6.