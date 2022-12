Usung Tema 'Pizza and More', Konsep Baru Pizza Hut Indonesia Diminati Konsumen

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Restoran Pizza Hut meluncurkan konsep resto baru yang buka di Pakuwon Mall Surabaya dan Galaxy Mall Surabaya.

Konsep 'Pizza and More' itu tidak hanya menawarkan interior yang kekinian tetapi juga sedikitnya 15 menu khusus yang hanya ada di Pizza HUT Pizza and More.

“Dari total 600 outlet kami seluruh Indonesia, hanya 10 outlet saja yang memiliki konsep Pizza and More. Sebanyak 8 outlet ada di Jabodetabek dan sisanya ada di Surabaya,” kata Sucipto, District Manager Jatim dan Papua Pizza Hut Indonesia, seusai peresmian Pizza and More Pakuwon Mall, Kamis (8/12/2022).

Resto dengan konsep baru ini juga membidik konsumen segmen menengah ke atas.

Sesuai dengan lokasinya yang berada di dua mal besar untuk wilayah Surabaya Barat dan Timur.

Diakui Sucipto, tidak semua resto Pizza Hut memiliki konsep terbaru ini.

Segmen pasar menjadi salah satu pertimbangan utamanya.

“Pangsa pasar juga menjadi pertimbangan kami. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika resto yang lain juga akan kami terapkan konsep yang sama,” tambah Agus Wijanarko, Area Manager Pizza Hut Surabaya Barat.

Sebagai pelopor restoran pizza di Indonesia, Pizza Hut Indonesia menjawab keinginan masyarakat akan tempat kekinian yang dapat menjadi pilihan hangout dan merasakan pengalaman berbeda sambil menikmati menu yang hadir melengkapi setiap moment seru.

"Kami menambahkan inovasi pizza dan pasta pada lini produk dengan menyediakan menu tambahan yang baru seperti dessert dan menu protein," lanjut Wawa Suwanto, CMO Pizza Hut Indonesia.

Berbagai menu pizza hingga kentang goreng, ayam oven, steak hingga camilan dan minuman lainnya ditawarkan di konsep baru ini.

“Totalnya makanan hingga minuman ada 15 jenis dan dibuat khusus untuk konsep ini,” tandas Risda A Antemas, Local Store Marketing Sr Manager

Beberapa pengunjung yang menikmati menu baru dan konsep resto baru, mengaku sangat menyukainya.

"Terutama ada menu pizza dengan sayur segar. Ini merupakan terobosan baru dan bagi kami sekeluarga sangat cocok," kata Anggraeni, salah satu pelanggan Pizza Hut saat ditemui di gerai Pakuwon Mall.

Tak hanya Anggraeni, Masduki dan sekitar 5 rekannya yang mencicipi menu baru juga semangat dengan menu barunya.

"Cocok apalagi ada menu ayam gorengnya. Enak sekali," ujar Masduki.

Pizza Hut Restoran telah hadir di Indonesia sejak tahun 1984.

Lebih dari 600 outlet di 62 kota di Indonesia dan selalu berinovasi untuk memberikan produk, pelayanan dan pengalaman terbaik untuk konsumen.