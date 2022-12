Damainya Lamongan Diguyur Shalawat dari Surajaya, Habib Syech dan KH Anwar Zahid Pun Bangga

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Tidak biasanya Stadion Surajaya Lamongan full-house pada Kamis (8/12/2022) malam. Tetapi bukan karena ada pertandingan yang dilakoni Persela Lamongan yang penuh teriakan hingar bingar, melainkan dipenuhi lantunan doa dan shalawat bersahutan dalam kegiatan Lamongan Bershalawat yang menghadirkan duet maestro shalawat, Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf dan KH Anwar Zahid.

Suara shalawat yang dibawakan puluhan ribu jamaah di stadion tersebut, seperti menebar suasana religius dan haru. Situasi Lamongan terasa damai ketika doa dan shalawat yang dipimpin Habib Syech dan Kiai Anwar diikuti seluruh jamaah, menggema di langit Kota Soto.

Lamongan Berjamaah itu menjadi kegiatan dakwah terbesar dan mampu menyedot sekitar 40.000 jamaah di Stadion Surajaya Lamongan. Bersama dua maestro itu, Lamongan Bershalawat juga diikuti Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Wabup Lamongan, KH Abdul Rouf dan jajaran Forkopimda.

Tidak hanya seluruh tempat duduk di tribun yang penuh sesak, lapangan stadion juga dipenuhi lautan manusia, dan tak ada ruang yang tersisa untuk bergerak. Mereka bersatu setelah dua tahun lebih terhalang pandemi, dan kerinduan masyarakat Lamongan untuk menggelar shalawat berjamaah bersama Habib Syech, terlaksana.

Seperti umumnya acara Habib Syech digelar, selalu diawali dengan doa-doa dan bacaan shalawat. Begitu usai, langsung disambung dengan ceramah oleh dai yang didatangkan panitia.

Habib Syech mengaku gembira dan bangga bisa kembali hadir di Lamongan setelah dua tahun tidak bertandang. "Alhamdulillah, terima kasih Bapak Bupati Yuhronur yang amat sangat semangat dan mencintai shalawat. Saya gembira dan bangga saat ini bisa datang ke Lamongan, bersama para romo kiai, para tokoh masyarakat, Muspika dan Muspida yang hadir. Alhamdulillah, malam ini adalah malam kita gembira melantunkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW," ujar Habib Syech.

Selain Habib Syech, kehadiran ustadz kondang KH Anwar Zahid yang dikenal luas oleh kalangan umat Islam, juga menjadi daya tarik khusus. Ceramahnya selalu mengundang tawa namun penuh makna. Joke-joke yang kadang satir namun mengena, kerap mengundang tawa jamaah.

KH Anwar Zahid yang juga pengasuh Pondok Pesantren Sabilunnajah Bojonegoro menyampaikan tausiah tentang pemimpin yang baik. Menurutnya, pemimpin harus memiliki sifat Quddus, Mu'min, Muhaimin, Aziz, dan harus bisa mewarisi sifat Rasul yakni Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah.

"Menjadi pemimpin itu berat, pemimpin harus Al Quddus, suci hatinya suci niatnya betul-betul mengabdi untuk rakyat," urai Kiai Anwar.

Ia menjelaskan, Al Mu'min berarti pemimpin harus mempunyai iman yang kuat sekaligus mengamankan rakyatnya, lalu Al Muhaimin harus bisa dipercaya dan memelihara masyarakat serta daerahnya, Al Aziz.

"Kalau sifat tersebut dapat dipenuhi maka Insya Allah, pemimpin itu akan memperoleh kejayaan, kesuksesan. Pemimpin yang baik juga harus bisa mewarisi sifat para Rasul, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah," ungkapnya.

Gaya tausiah Kiai Anwar Zahid yang renyah dan lucu, membuat jamaah enggan meninggalkan lokasi. Bahkan beberapa jamaah berkelakar agar tausiah dilanjutkan sampai pagi.

Dan saat menerima kehadiran Habib Syech, Bupati Yuhronur mengaku sangat senang, terlebih antusiasme masyarakat dari berbagai daerah yang luar biasa. Puluhan jamaah memenuhi lapangan bahkan hingga tribun stadion.

Bupati yang disapa Kaji Yes itu berharap, semua masyarakat yang hadir akan memperoleh syafa'at Rasulullah SAW, dan terselamatkan di dunia dan di akhirat. "Alhamdulillah cuacanya juga cerah, dengan harapan, melalui shalawat ini maka kita semua yang hadir akan mendapatkan syafa'atnya Rasulullah SAW. Sehingga terselamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat," ungkap Kaji Yes.

Berdoa bersama, mohon keberkahan mudah-mudahan Lamongan dan seluruh masyarakatnya dijauhkan dari bala bencana. Dengan ditempatkannya majelis sholawat ini di Stadion Surajaya, pula sebagai do'a agar tim kebanggaan masyarakat Lamongan dapat keberkahan, serta Lamongan dijauhkan dari peristiwa-peristiwa serupa dengan Kanjuruhan. ****