Jadwal Liga 1 2022 Hari Ini - PSM vs Persita, PSS Sleman vs Madura United Live di Indosiar dan Vidio

Jadwal Liga 1 2022 Hari Ini Live Indosiar dan Vidio, alah satunya laga PSS Sleman vs Madura di Stadion Manahan Solo, Kamis (8/12/2022)

SURYA.co.id | SURABAYA - Simak jadwal Liga 1 2022-2023 hari ini, Kamis (8/12/2022). Sebanayak tiga pertandingan bakal tersajii pada Liga 1 2022-2023 pekan ke-13.

Jadwal Liga 1 2022 hari ini, Kamis (8/12/2022) menurut rencana bakal disiarkan langsung oleh Indosiar dan Vidio.

Tiga jadwal Liga 1 2022-2023 hari ini, Kamis (8/12/2022) bakal berlangsung di beberapa Stadion DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

Tiga laga pekan ke-13 Liga 1 2022 hari ini, yakni PSM Makassar vs Persita Tangerang, PSS Sleman vs Madura United, dan Bali United vs Bhayangkara FC.

Duel PSM Makassar vs Persita Tangerang bakal membuka jadwal Liga 1 2022-2023 hari ini, Kamis (8/12/202). Rencannya pertandingan tersbeut dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo pukul 15.15 WIB.

Selanjutnya laga PSS Sleman vs Madura United dijadwalkan digelar dengan jam yang sama, berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Jadwal liga 1 2022-2023 hari ini ditutup pertemuan Bali United vs Bhayangkara FC yang akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo pukull 18.15 WIB.

Madura United

Madura United tidak terpengaruh dengan kekelahan 0-3 atas PSIS Semarang di Liga 1 2022-2023. Slamet Nurcahyo dkk kini sedang fokus menyambut lawan PSS Seleman.

Jadwal madura United vs PSS Sleman dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo, Kamis (8/11/2022) sore ini.

Pelatih Madura United, Fabio Araujo Lefundes (Fabio) pastikan mental pemainnya tidak ada masalah usai kalah telak 0-3 dari PSIS Semarang, Senin (5/12/2022) lalu.

"Sisi mental pemain, saya senang karena mereka bisa atasi apa yang saya minta dan mereka waktu itu (hadapi PSIS Semarang) lakukan yang terbaik di dalam lapangan," ungkap Fabio, Rabu (7/12/2022).

Sebaliknya, yang menjadi kekhawatiran pelatih asal Brasil itu adalah soal kebugaran pemain karena persiapan, juga jadwal lanjutan kompetisi Liga 1 2022 hingga putaran pertama yang digelar sistem bubble sangat padat.