Prediksi Skor Kroasia vs Brasil di 8 Besar Piala Dunia, Head to Head dan Link Live Streaming SCTV

SURYA.CO.ID - Berikut ini ulasan lengkap tentang prediksi skor Kroasia vs Brasil di babak 8 Besar Piala Dunia 2022, termasuk head to head dan link live streaming SCTV pertandingan antara Kroasia vs Brasil.

Seperti diketahui ada delapan tim yang lolos ke perempat final Piala Dunia Qatar 2022, yakni:

1. Belanda

2. Argentina

3. Inggris

4. Prancis

5. Brasil

6. Kroasia

7. Maroko

8. Portugal

Pertandingan Kroasia vs Brasil yang digelar pada Jumat (9/12/2022) menjadi laga perdana babak 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2022 Qatar.

Masyarakat Indonesia bisa menyaksikan siaran langsung Kroasia vs Brasil bisa disaksikan via live streaming Vidio atau melalui tayangan stasiun tv pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2022 Qatar lainnya.

Link live streaming SCTV Kroasia vs Brasil adalah:

Bagaimana peluang kedua tim untuk memenangkan pertandingan? Berikut ulasan lengkapnya.

Prediksi Skor

Dikutip dari Tribunnews, Kroasia berhasil melaju ke babak 8 besar setelah menang melalui adu penalti melawan Jepang (1-3).

Sementara Brasil menang meyakinkan dengan skor 4-1 melawan Korea Selatan.

Brasil diunggulkan.

Setidaknya berdasarkan Whoscored, prediksi skor Kroasia vs Brasil adalah 0-2 untuk kemenangan Brasil.

Head to Head

Berikut ini history head to head Kroasia vs Brasil yang pernah terjadi di berbagai ajang: