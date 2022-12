KUIS Prediksi Skor Persebaya vs Barito Putera Berhadiah Menarik, Berikut Cara Mengikutinya

Kuis Prediksi Skor Persebaya vs Barito Putera Berhadiah Menarik, Simak Cara Mengikutinya.

SURYA.co.id - MPM Distributor Honda Motor hari ini menggelar kuis prediksi skor Persebaya vs Barito Putera berhadiah menarik.

Seperti diketahui, Persebaya Surabaya akan menghadapi Barito Putera hari ini, Selasa (6/12/2022) yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Laga lanjutan Liga 1 2022 ini tampaknya akan seru karena Tim Bajul Ijo mengaku siap 100 persen.

Untuk memeriahkan laga Persebaya vs Barito Putera hari ini, MPM Distributor Honda Motor mengadakan kuis tebak skor atau prediksi skor.

Melansir dari instagram resmi Persebaya Surabaya, MPM Honda akan memberikan hadiah eksklusif kepada tiga pemenang.

"Persebaya is back !

_

Dukung Persebaya dan tebak skormu untuk pertandingan Persebaya vs Barito Putera

_

Tulis prediksi skormu dan dapatkan 3 Jaket Exclusive dari MPM Distributor Honda Motor

_

Caranya:

_

1. Pastikan follow instagram @mpmhondajatim

2. Jawab tebakanmu di kolom komentar dan wajib isi link berikut bit.ly/tebakskormpm-psby

3. Mention 3 temanmu dan ajak mereka untuk follow instagram @mpmhondajatim

4. Pastikan instagrammu tidak dikunci rek

_

Jawaban ditunggu sampai maksimal sebelum kick off.

Pemenang akan diumumkan di insta stories. Semoga beruntung!

_

Salam Satu Nyali !

WANI !" tulis @officialpersebaya dalam captionnya.

Strategi Aji Santoso

Dalam laga pekan 12 Liga 1 2022 ini, Pelatih Persebaya, Aji Santoso menegaskan bahwa laga ini tidak akan menjadi laga mudah, meski lawan sedang dalam situasi kurang baik. Karena delapan laga terakhir puasa kemenangan, dua laga imbang, sisanya menelan kekalahan.

Sementara, Persebaya bermodal kemenangan 2-3 di laga terakhir atas Arema FC sebelum kompetisi dihentikan.

Apalagi, Barito dinilainya dihuni pemain berkualitas, termasuk kemungkinan bisa menghadirkan kejutan lewat racikan pelatih anyarnya, Rodney Goncalves.

"Memang ada beberapa pemain yang menurut saya kemampuan attacking freekick-nya bagus, itu yang perlu kami perhatikan," kata Aji Santoso, Senin (5/12/2022).

Namun, Aji Santoso secara jelas tidak akan menerapkan penjagaan pemain secara individu atau Man To Man Marking.

"Yang jelas kami tidak melakukan taktikal secara individu, kami lebih ke kolektivitas. Jadi menurut saya, siapa pun pemainnya harus kami waspadai karena saya tidak spesifik pada siapa," tegasnya.

Di luar itu, Aji Santoso secara tegas menyebut bahwa timnya sudah sangat siap hadapi Barito Putera.