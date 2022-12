Harga Tomat di Jember Anjlok, Tapi Harga Cabai dan Bawang Merangkak Naik

SURYA.CO.ID, JEMBER - Harga sayur mayur di Pasar Kreongan, Kabupaten Jember, sebagian mengalami kenaikan harga pada awal Desember 2022.

Seperti harga cabai kecil sret (merah semua), naik menjadi Rp 44.000 per kilogram (kg). Padahal pada bulan kemarin, masih Rp 38.000 per kg. Sehingga ada lonjakan harga Rp 6000 per kg

"Sebelumnya cuma Rp 38.000, sekarang Rp 44.000. Kalau cabai rawit juga mahal, sama kayaknya dengan cabai sret," ujar Yayuk, salah seorang pedagang di Pasar Kreongan, Selasa (6/12/2022).

Sama halnya dengan harga cabai kecil biasa,kata Yayuk, sekarang nilai penjualannya kisaran 28.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp 22.000.

"Selain itu bawang putih juga naik, sekarang harganya Rp 18.000 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 16.000," tuturnya.

"Bawang merah naik juga, biasanya Rp 32.000 per kilogram, sekarang Rp 38.000," imbuhnya.

Justru harga sayuran yang mulai anjlok, lanjut Yayuk, adalah tomat.

Katanya, sekarang harga tomat nilai jualnya di pasaran Rp 11.000 per kilogram.

"Tomat turun sekarang, Rp 11.000. Sebelumnya Rp 14.000," urainya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember, Bambang Saputro mengatakan naiknya harga-harga sayur mayur itu akibat musim hujan. Sebab banyak petani komoditas itu mengalami gagal panen.

"Banyak tanamannya yang mengalami kerusakan, sehingga petani mengalami gagal panen," tanggapnya.

Meski sebagain harga sayuran tersebut mengalami lonjakan harga, lanjut Bambang, stok komoditas tersebut di Jember masih mencukupi.

"Bahan pokok masih tergolong aman dan harga tersebut secara umum masih relatif stabil," pungkasnya.