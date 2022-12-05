Doa Tahlil Lengkap Arab, Latin, Artinya dalam Bahasa Indonesia

Tahlil Lengkap dapat dibaca sebagai penutup rangkaian susunan bacaan tahlil. Dilengkapi teks arab dan artinya.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Doa Tahlil Lengkap Arab, Latin, Artinya dalam Bahasa Indonesia
Canva
Ilustrasi - doa tahlil lengkap aran dan arti 

SURYA.CO.ID - Doa Tahlil Lengkap dapat dibaca sebagai penutup rangkaian susunan bacaan tahlil.

Diketahui sebagian umat Islam membaca tahlil atau tahlilan untuk mendoakan orang meninggal pada hari pertama-ke tujuh meninggalnya, peringatan kematian hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000.

Selain itu bacaan tahlil dan doa tahlil biasa dibaca saat malam Jumat dan ziarah kubur.

Baca juga: Bacaan Tahlil Lengkap Susunan dan Doanya, Tulisan Arab Disertai Terjemahan

Dikutip dari Buku Tahlil dan Kenduri Tradisi Santri dan Kiai, M.H. Madchan Anies, Pustaka Pesantren (grup LKiS), 2009 berikut bacaan doa tahlil lengkap.

Doa Tahlil Lengkap

اَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ 

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، حَمْدَالنَّاعِمِيْنَ، حَمْدًايُوَافِيْ نِعَمَه وَيُكَافِئُ مَزِيْدَه، يَارَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى الِى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

اَللهُمَّ تَقَبَّلْ وَاَوْصِلْ ثَوَابَ مَاقَرَأْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَمَا هَلَّلْنَا وَمَا سَبَّحْنَا وَمَااسْتَغْفَرْنَا وَمَا صَلَّيْنَا عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَاصِلَةً وَرَحْمَةً نَازِلَةً وَبَرَكَةً شَامِلَةً اِلَى حَضْرَةِ حَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَقُرَّةِ اَعْيُنِنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى جَمِيْعِ اِخْوَانِه مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَوْلِيَآءِ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْعُلَمَآءِ الْعَالِمِيْنَ وَالْمُصَنِّفِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ وَجَمِيْعِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ خُصُوْصًا اِلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلاَنِيِّ

ثُمَّ اِلى جَمِيْعِ اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ اْلاَرْضِ اِلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا اِلَى آبَآءِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاَجْدَادِنَا وَجَدَّاتِنَا وَنَخُصُّ خُصُوْصًا مَنِ اجْتَمَعْنَاههُنَا بِسَبَبِه وَلِاَجْلِه

اَللهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُم

اَللهُمَّ اَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ اَهْلِ لَآاِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ اَللهُمَّ اَرِنَاالْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَااتِّبَاعَهُ وَاَرِنَاالْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَااجْتِنَابَهُ

رَبَّنَا اَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْفَاتِحَةْ

Doa Tahlil Lengkap Latin

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
doa tahlil
doa tahlil lengkap
doa tahlil lengkap arab

  • Tribun Shopping

    Selain Biji-bijian, 5 Bahan Makanan ini Tak Cocok Disimpan dalam Waktu Lama

    Selain Biji-bijian, 5 Bahan Makanan ini Tak Cocok Disimpan dalam Waktu Lama

    Buruan Cek, 5 Rekomendasi Lip Product yang Sedang diskon di Beautyhaul

    Buruan Cek, 5 Rekomendasi Lip Product yang Sedang diskon di Beautyhaul

    Review Lenovo K14, Laptop Bisnis Bertenaga dengan Performa Prosesor Intel Gen 11

    Review Lenovo K14, Laptop Bisnis Bertenaga dengan Performa Prosesor Intel Gen 11

    Jangan Salah Pakai, Inilah Perbedaan Toner dan Essence untuk Kulit Wajah Kamu

    Jangan Salah Pakai, Inilah Perbedaan Toner dan Essence untuk Kulit Wajah Kamu

    5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik, Pembersihan Efektif Didukung Beragam Fitur Canggih

    5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik, Pembersihan Efektif Didukung Beragam Fitur Canggih

    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan