Jadwal Puasa Sunnah Desember 2022, Senin Kamis dan Ayyamul Bidh Jumadil Awal 1444 H

SURYA.CO.ID - Berikut Jadwal Puasa Desember 2022 yang terdiri dari Puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bidh.

Rasulullah SAW sangat menyukai Puasa Senin Kamis, karena di hari tersebut amalan ibadah tengah dihadapkan pada Allah SWT.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ

“Berbagai amalan dihadapkan (pada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa.” (HR. Tirmidzi no. 747).

Selain Puasa Senin Kamis, Rasulullah SAW selalu berpesan kepada sahabat untuk tidak meninggalkan Puasa Ayyamul Bidh.

Dari Ibnu Milhan Al Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu 13, 14 dan 15 (dari bulan Hijriyah).” Dan beliau bersabda, “Puasa ayyamul bidh itu seperti puasa setahun.” (HR. Abu Daud no. 2449 dan An Nasai no. 2434).

Jadwal Puasa Sunnah Desember 2022

Puasa Senin Kamis

Puasa Kamis, 1 Desember 2022

Puasa Senin, 5 Desember 2022

Puasa Kamis, 8 Desember 2022

Puasa Senin, 12 Desember 2022