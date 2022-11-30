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Lirik Assalamu Alaik Zainal Anbiya Versi Habib Syech Teks Arab dan Artinya
Berikut ini lirik Assalamualaik Zainal Anbiya dan artinya versi Syech bin Abdul Qadir Assegaf.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik Assalamualaik Zainal Anbiya versi Syech bin Abdul Qadir Assegaf.
Assalamualaik Zainal Anbiya bukanlah lirik sholawat, melainkan syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Lirik Assalamualaik Zainal Anbiya mengandung doa dan ungkapan kerinduan.
Salah satu arti liriknya salam sejahtera bagimu wahai Nabi yang paling mulia.
Untuk mengetahui lirik lengkapnya, sebagai berikut:
Assalamu Alaik Zainla Anbiya dan Artinya
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ زَيْنَ الأَنْبِيَاء
Assalamu’alaik Zainal Anbiya
"Salam sejahtera bagimu wahai Nabi yang paling mulia"
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَتْقَى الأَتْقِيَاء
Assalamu’alaik Atqol Atqiya
"Salam sejahtera bagimu wahai Pemimpin orang-orang yang bertaqwa"
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ زَيْنَ الأَنْبِيَاء
Assalamu’alaik Zainal Anbiya
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ
Assalamu’alaik Assalamu’alaik
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَحْمَدْ يَاحَبِيْبِي
Assalamu’alaik Ahmad Yaa Habiibi
"Salam sejahtera bagimu wahai Ahmad wahai kekasihku"
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ طَـهَ يَا طَبِيْبِي
Assalamu’alaik Tooha Yaa Tobiibi
"Salam sejahtera bagimu wahai Thooha wahai pelipur hatiku"
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَحْمَدْ يَاحَبِيْبِي
Assalamu’alaik Ahmad Yaa Habiibi
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ طَـهَ يَا طَبِيْبِي
Assalamu’alaik Tooha Yaa Tobiibi
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