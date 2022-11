KATA Higor Vidal Soal Performa Persebaya Surabaya: Hasil Kerja Keras Tim Mulai Terlihat

Higor Vidal dan M Hidayat mencetak gol di laga uji coba Persis vs Persebaya, Sabtu (26/11)

SURYA.co.id, - Ini kata gelandang asing Persebaya Surabaya Higor Vidal soal performa timnya, hasil kerja keras.

Performa Persebaya Surabaya mulai terlihat menjanjikan di tengah kompetisi Liga 1 2022 yang masih tertunda.

Melakoni 5 laga uji coba, Persebaya tak tersentuh dengan kekalahan.

Terbaru, Persebaya berhasil menghajar tim sesama Liga 1 yaitu Persis Solo pada laga uji coba di Stadion Manahan Solo, Sabtu (26/11) kemarin.

Tim besutan Aji Santoso berhasil menang telak dengan skor 5-1.

Pemain asing Persebaya, Higor Vidal menunjukkan performa gemilang.

Ia tercatat sebagai pencetak 1 gol dan 1 assist di laga tersebut.

Eks pemain Liga Yunani itu langsung memberikan pujian terhadap kinerja rekan-rekannya.

Pemain asal Brasil itu menyebutkan bahwa ini semua merupakan hasil dari kerja keras timnya di tengah kompetisi yang tertunda.

"Gradually the hard work as a team showing the results." Tulis Higor Vidal dalam unggahan instagram terbarunya.

(Latihan keras tim perlahan menunjukkan hasilnya)

Adapun Vidal menjadi salah satu pemain tersubur selama 5 laga uji coba yang dilalui oleh Persebaya.

Ia berhasil mencatatkan setidaknya 3 gol selama uji coba.

Sayangnya, pemain berusia 26 tahun itu masih belum mencetak gol saat bermain di Liga 1 2022.