Piala Dunia 2022, Skenario Tiket 16 Besar dari Grup B: Duel Sengit Iran - AS untuk Dampingi Inggris

Pemain AS dan Chelsea, Christian Pulisic menjadi andalan Timnas AS melawan Iran di laga terakhir penyisihan Grup B Piala DUnia, Rabu (30/11/2022).

SURYA.co.id I Berikut jadwal laga babak penyisihan Grup B dan skenario tim yang berhak atas tiket babak 16 besar.

Pertandingan terakhir Grup B akan mempertemukan Iran vs USA dan Inggris vs Wales.

Duel akan digelar dalam waktu bersamaan, Rabu (30/11/2022) pukul 02.00 WIB

Ulasan: Perang hidup mati Iran vs Amerika

Duel hidup mati akan terjadi dalam perebutan tiket Grup B antara Iran dan vs Amerika Serikat.

Iran dan AS berada di urutan dua dan tiga klasemen Grup B dengan selisih cuma satu poin, yaitu 3 poin Iran banding 2 poin Inggris.

Jadi siapapun yang menang dalam duel ini, akan berhak satu tiket babak 16 besar.

AS wajib menang untuk bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022.

Sedang Iran cukup dengan hasil draw sudah bisa melenggang ke babak 16 besar.

Satu tiket lain, sudah hampir pasti menjadi milik Inggris, yang kini memimpin klasemen dengan 4 poin.

Wales yang menjadi lawan Inggris memang masih punya kesempatan memetik tiket, namun sangat kecil kemungkinannya.

Bagi Wales, tiket itu bisa dimiliki hanya dengan mengalahkan Inggris dengan skor telah, minimal dengan 6 gol.

Sebaliknya bagi Inggris, kalah dari Wales masih bisa lolos, dengan catatan kekalahan itu, golnya kurang dari lima, dan di pertandingan lain, Iran vs USA dimenangi Iran atau draw.

Kalkulasi lolos babak 16 besar di GRUP B:

Inggris

Lolos apabila:

1. Menang atau draw dari Wales

2. Kalah dari Wales dengan dengan jumlah kurang dari 6 gol, sedang di pertandingan lawan Iran menang atas draw AS.

Iran

Lolos babak 16 besar apabila

1. Menang lawan USA

2. Draw lawan USA, sedang di pertandingan lain, Inggris menang atau draw lawan Wales.