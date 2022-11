2 Hari Ini, Jepang vs Kosta Rica, Jerma Vs Spanyol: Jerman Akan Tersingkir?

SURYA.co.id I Berikut jadwal Piala Dunia 2022 hari ini,, Minggu (27/11/2022) - Senin dini.

Ada empat perandingan yang akan berlangsung hari ini di Grup E dan Grup F.

Di Grup E, pertandingan Jepang vs Costarica akan menjadi laga pembuka pukul 17.00 WIB.

Dilanjutkan laga grup F Belgia vs Maroko pukul 20.00 WIB dan Kroasia Kanada pukul 23.00 WIB.

Laga big match Jerman vs Spanyol di Grup E akan menjadi gong penutup pukul 02.00 WIB (Senin dini hari).



Siaran Piala Dunia di SCTV hari ini

Minggu - 27 November

17.00 WIB - Jepang Vs Costa Rica - Grup E : SCTV, Vidio, Nex Parabola

20.00 WIB - Belgia Vs Maroko - Grup F : SCTV, Vidio, Moji

23.00 WIB - Kroasia Vs Kanada - Grup F : SCTV, Vidio, Moji

02.00 WIB (Senin dini hari) Spanyol Vs Jerman - Gruo E : SCTV, Vidio, Moji



Ulasan

Jepang vs Kosta Rika: Kans Jepang petik tiket

Jepang berpeluang menjadi tim pertam di Grup E yang akan memetik tiket babak 16 besar dalam duel melawan Kosta Rika, Minggu sore ini pukul 17.00 WIB.

Jepang mengantongi poin tiga setelah memenangi laga pertama melawan Jerman dengan skor 2 - 1.

Jepang otomatis lolos jika berhasi memenangi laga ini. Sebaliknya Kosta Rica jika kalah, akan menjadi tim pertama yang tersingkir dari babak penyisihan grup.

Selebrasi Alvaro Morata usai mencetak gol di laga Spanyol vs Kosta Rika di Piala Dunia 2022. Spanyol menang 7-0 (AFP)

Spanyol vs Jerman

Jerman berada dalam posisi kritis. Bersama Kosta Rika, Jerman belum mendapatkan poin. Jika kalah dalam laga melawan Spanyol, Jerman hampir pasti tersingkir, kecuali di pertandingan lain Jepang kalah oleh Kosta Rika.

Jika Jerman kalah atas Spanyol, lalu Jepang menanag atas Kostarika, Jerman dipastikan tersingkir, dan tiket menjadi milik Spanyol dan Jepang.

Jadi bagi Jerman laga melawan Spanyol akan menjadi laga hidup mati. Hanya kemenangan yang akan membuka peluang lolos ke babak 16 melalui laga ketiga atau terakhir.



Prediksi Line-up Pemain Spanyol vs Jerman