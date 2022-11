Link Live Streaming Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 Lengkap Susunan Pemain

SURYA.co.id, - Berikut Link Live Streaming Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022 Grup B, The Three Lions segel tiket 16 besar?

Inggris bakal melawan Amerika Serikat pada lanjutan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2022.

Laga Inggris vs Amerika Serikat ini akan berlangsung di Stadion Al Bayt pada Sabtu (26/11/2022) pukul 02.00 WIB dini hari ini.

Timnas Inggris bakal kembali beraksi di Piala Dunia 2022 (livescore.com)

Jika berhasil mendapatkan poin penuh, Inggris bisa memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar.

Jelang pertandingan, kedua pelatih telah menunjuk 11 pemain terbaiknya.

Baca juga: Hasil Skor Belanda vs Ekuador: Sempat Unggul Cepat, Oranje Harus Puas Berbagi Angka

Di sisi Inggris, Gareth Southgate tak melakukan satupun perubahan dari starting eleven yang mengalahkan Iran 6-2.

Sedangkan Amerika Serikat hanya mengubah satu pemain, yaitu striker Josh Sargent yang digantikan oleh Haji Wright.

Berikut susunan pemain selengkapnya.

Susunan Pemain Inggris vs Amerika Serikat.

Inggris

Jordan Pickford, John Stones, Harry Maguire, Kierran Trippier, Luke Shaw, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane

Pelatih: Gareth Southgate

Amerika Serikat

Matt Turner, Tim Ream, Zimmerman, Antonee Robinson, Sergino Dest, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Christian Pulisic, Haji Wright, Timothy Weah