Prediksi Skor Inggris vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022: Hasil Positif Bellingham Cs Berlanjut?

SURYA.co.id, - Berikut Prediksi Skor Inggris vs Amerika Serikat di laga Piala Dunia 2022, hasil positif The Three Lions bakal berlanjut?

Timnas Inggris akan melakoni pertandingan keduanya di babak penyisihan grup B Piala Dunia 2022.

Kali ini, tim asuhan Gareth Southgate akan menantang Amerika Serikat di Stadion Al Bayt pada Sabtu (26/11/2022) pukul 02.00 WIB dini hari nanti.

Inggris sementara memimpin klasemen grup dengan berbekal 3 poin dari kemenangan 6-2 atas Iran.

Kemenangan atas Amerika Serikat setidaknya bisa memastikan satu tempat bagi Inggris untuk bisa lolos ke fase gugur.

Harry Kane, salah satu pemain andalan Timnas Inggris di Piala Dunia 2022 Qatar. (AFP)

Ini karena dua tim lainnya yaitu Amerika Serikat dan Kanada hanya meraup 1 poin di pertandingan pertama.

Walhasil, tambahan tiga poin akan memuluskan jalan Harry Kane cs untuk melenggang ke babak perempat final.

Harry Kane Siap Tampil

Jelang pertandingan melawan Amerika Serikat, fans Timnas Inggris patut lega.

Pasalnya striker andalan yaitu Harry Kane dikabarkan siap tampil dini hari nanti.

Pemain Tottenham Hotspurs itu sebelumnya diragukan akibat terlihat mengalami cedera pada pergelangan kaki di pertandingan pertama.

Pergelangan kaki Harry Kane sempat tertekuk saat berbenturan dengan pemain Iran, Morteza Pouraliganji.

Gareth Southgate menjelaskan kondisi Harry Kane menjelang laga kontra Amerika Serikat.

"Harry baik-baik saja. Dia telah berlatih secara terpisah dari skuad, tetapi semuanya bagus untuk pertandingan berikutnya," kata Southgate SURYA.co.id dari Kompas.com