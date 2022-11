Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2022 Lengkap Bacaan Niat

SURYA.CO.ID - Puasa Ayyamul Bidh adalah salah satu puasa sunnah yang rutin dikerjakan oleh Rasulullah SAW semasa hidup.

Rasulullah SAW bersabda, Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah tiga hari berturut-turut di pertengahan bulan.

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Lantas kapan Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2022?

Bulan Desember 2022 bertepatan dengan kalender Islam Bulan Jumadil Awal 1444 H.

Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menetapkan tanggal 1 Jumadil Awal 1444 H jatuh malam Sabtu, 26 November 2022 berdasarkan hasil rukyatul hilal.

Sehingga Puasa Ayyamul Bidh 13, 14, 15 Jumadil Awal 1444 H bertepatan dengan bulan Desember 2022 sebagai berikut:

Puasa Ayyamul Bidh 13 Jumadil Awal 1444 H: Kamis, 8 Desember 2022

Puasa Ayyamul Bidh 14 Jumadil Awal 1444 H: Jumat, 9 Desember 2022

Puasa Ayyamul Bidh 15 Jumadil Awal 1444 H: Sabtu, 10 Desember 2022

Sementara Muhammadiyah telah menetapkan 1 Jumadil Awal 1444 H pada Jumat, 25 November 2022 Mengacu pada kalender Islam Global Tunggal 1444 Hijriah, sehingga Puasa Ayyamul Bidh Jumadil Awal 1444 H sebagai berikut:

Puasa Ayyamul Bidh 13 Jumadil Awal 1444 H: Rabu, 7 Desember 2022

Puasa Ayyamul Bidh 14 Jumadil Awal 1444 H: Kamis, 8 Desember 2022

Puasa Ayyamul Bidh 15 Jumadil Awal 1444 H: Jumat, 9 Desember 2022

Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ اْلاِثْنَيْنِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi taa'ala

"Saya niat puasa sunnah hari Senin, sunnah karena Allah Taala."