Innova Zenix Sudah Masuk Surabaya, Harga Mulai Rp 423,3 Juta Hingga Rp 617,6 Juta untuk OTR Jatim

habibur rohman/surya.co.id

Launching All New Kijang Innova Zenix di Pakuwon Mall Surabaya, Jumat (25/11/2022). PT Toyota Astra Motor (TAM) saat ini telah mengekspor beberapa produksi ke-10 Negara dan kali ini mengusung tagline 'Cross Into The New Energy' dengan terus megembangkan kendaraan Hybrid EV.