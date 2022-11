Tarif Sembelih dan Potong Hewan di RPH Surabaya Bakal Naik, Segini Harganya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Warga kota Surabaya yang hendak menyembelihkan hewan bisa memanfaatkan layanan potong hewan di PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surya Surabaya di Pegirian, dekat Masjid Ampel Surabaya.

Saat ini, tarif potong hewan di perusaan daerah milik Pemkot Surabaya ini sangat terjangkau.

Selain sapi, RPH Surabaya ini melayani pemotongan kambing dan babi.

Tarif potong hewan sapi sebelumnya Rp 50.000 per ekor. Sementara tarif potong kambing lebih murah hanya Rp 7.500 per ekor. Kemudian babi Rp 65.000 per ekor.

Namun manajemen RPH berencana akan menaikkan tarif sembelihan hewan tersebut.

Tarif tersebut sudah berjalan mulai 2014. Karena harga daging naik dan komoditas lain naik, tarif potong hewan itu juga menyesuaikan.

"Kami akan berlakukan penyesuaian tarif baru jasa potong hewan mulai tahun depan. Kami sudah menghadap Pak Wali Kota juga. Sekarang tengah kami mintakan persetujuan DPRD," kata Direktur Utama RPH Surya Fajar A Isnugroho, Selasa (22/11/2022).

Dia berharap Desember, rencana kenaikan tarif ini disetujui.

Besaran kenaikan tarif jasa potong untuk sapi dari Rp 50.000 menjadi Rp 110.000.

Kemudian kambing dari Rp 7.500 menjadi Rp 22.500.

Sedangkan babi dari Rp 65.000 menjadi Rp 125.000.

Arif menyebutkan bahwa rencana kenaikan tarif tersebut sudah disampaikan ke mitra para tukang jagal. Mereka tidak ada masalah.

Dirut PD RPH Surya ini menjamin akan makin meningkatkan kualitas layanan.

BUMD ini menjamin akan tingkat kebersihan, Fasilitas peralatan dan menjaga kualitas daging aman dan halal.