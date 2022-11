PT Virtus Technology Gelar Virtus Showcase di Surabaya, Dorong Awareness Keamanan Siber Perusahaan

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah dua tahun tidak diadakan karena pandemi Covid-19, PT Virtus Technology Indonesia (Virtus) penyedia solusi infrastruktur digital dan anak perusahaan CTI Group, kembali menggelar Virtus Showcase 2022 di Surabaya yang dilangsungkan di Hotel Sheraton.

Virtus Showcase di Surabaya kali ini mengangkat tema 'Protect Everything, Everyone, Everywhere with Comprehensive Security'.

Presiden Direktur Virtus Technology Indonesia, Erwin Kuncoro, meyakini Virtus Showcase 2022 ini telah ditunggu tunggu para pelaku dunia usaha di Surabaya.

Apalagi terkait berbagai isu keamanan siber yangkembali marak akhir-akhir ini mulai sejumlah aksi yang dilakukan oleh Bjorka yang membuka datadata pribadi pelanggan sejumlah perusahaan hingga disahkannya Undang Undang Perlindungan Data Pribadi oleh Pemerintah Indonesia.

“Serangan siber kembali meyita perhatian kita semua akhir-akhir ini, sepertinya setiap minggu kita mendengar tentang pelanggaran keamanan siber yang baru. Para pelaku semakin canggih dan ancaman bagi para pelaku bisnis terus berkembang," kata Erwin, Rabu (9/11/2022).

Selain Infrastruktur IT dan digital yang menjadi target utama, email phising sebagai contohnya, juga banyak dilakukan para hacker untuk melumpuhkan seluruh perusahaan.

Melalui Virtus Showcase itu, Erwin ingin terus membangun kesadaran semua pelaku bisnis di Surabaya dan Jawa Timur pentingnya meningkatkan kesadaran, menerapkan praktik-praktik terbaik, dan teknologi yang mereka butuhkan untuk mencegah & memerangi serangan dunia siber.

"Sekaligus memenuhi compliance dengan regulasi yang berlaku," ujar Erwin.

Virtus Showcase 2022 Surabaya didukung oleh vendor IT terkemuka di dunia seperti Dell Technologies, Huawei, Palo Alto, Sophos, dan Ruckus.

Pakar keamanan siber, Ardi Sutedja Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) juga hadir untuk memaparkan lanskap kemanan siber di Indonesia saat ini dan ke depannya di sesi keynote speaker dan bagaimana strategi yang tepat untuk perusahaan di Indonesia demi meningkatkan keamanan data di sesi panel diskusi bersama dengan Irfan Wibowo, Technical Consultant Manager PT Virtus Technology Indonesia.

“Menurut saya, kalau kita berbicara tentang lanskap keamanan siber Indonesia sebenarnya tidak berbeda jauh dibandingkan negara lain, tetapi persoalan paling mendasar yang sangat serius adalah kelangkaan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan tersertifikasi secara proper," kata Ardi.

Di mana kesenjangan SDM Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya sangat jauh.

Lalu, saat ini ada juga berbagai ancaman siber yang hingga kini belum teridentifikasi dan memiliki nama serta deskripsi yang kerap menghantui semua di industri siber.