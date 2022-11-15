Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Mughrom versi Alma Lengkap Teks Arab, Latin dan Artinya
Berikut lirik sholawat mughrom yang viral di TikTok. Sholawat inu banyak dinyanyikan ulang oleh Alma, Ai Khodijah, Nissa Sabyan dan Veve Zulfikar.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Secara bahasa, arti Lirik Sholawat Mughrom adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Salah satu lirik Sholawat Mughrom yang tengah viral di TikTok yaitu, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom artinya Tergila-gila Hatiku tergila-gila mencintaimu (Nabi Muhammad SAW).
Lirik Sholawat Mughrom banyak dinyanyikan ulang oleh para penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah, Veve Zulfikar, hingga Nissa Sabyan.
Berikut ini Lirik Sholawat Mughrom selengkapnya, dalam Bahasa Arab, Latin dan Artinya
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Lirik Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rosulalloh
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom
يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rosulalloh
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain