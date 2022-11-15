Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom versi Alma Lengkap Teks Arab, Latin dan Artinya

Berikut lirik sholawat mughrom yang viral di TikTok. Sholawat inu banyak dinyanyikan ulang oleh Alma, Ai Khodijah, Nissa Sabyan dan Veve Zulfikar.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Mughrom lengkap Arab, latin dan terjemahan. 

SURYA.CO.ID - Secara bahasa, arti Lirik Sholawat Mughrom adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Salah satu lirik Sholawat Mughrom yang tengah viral di TikTok yaitu, Mughrom Qolbi Bihubbika Mughrom artinya Tergila-gila Hatiku tergila-gila mencintaimu (Nabi Muhammad SAW).

Lirik Sholawat Mughrom banyak dinyanyikan ulang oleh para penyanyi religi seperti Alma, Ai Khodijah, Veve Zulfikar, hingga Nissa Sabyan.

Berikut ini Lirik Sholawat Mughrom selengkapnya, dalam Bahasa Arab, Latin dan Artinya

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Lirik Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rosulalloh

 

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
Mughrom.. Qolbi Bihubbika Mughrom

يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
Ya Musthofanal Mukarrom

يَا رَسُوْلَ الله
Ya Rosulalloh

 

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
Jamalak Ma Fits-Nain

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Mughrom
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