Surat Pendek untuk Sholat Tahajud 2 Rakaat, Dilengkapi Keutamaan

SURYA.CO.ID - Terdapat beberapa surat pendek untuk sholat tahajud yang dianjurkan ulama, sesuai Firman Allah SWT.

Sholat Tahajud adalah sholat sunnah paling utama kedudukannya, setelah sholat fardhu. Waktu mengerjakan Sholat Tahajud adalah di malam hari.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ. قَالَ: سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاَةُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ

الْمُحَرَّمِ . (رواه مسلم) Artinya,“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dan ia marfu’kan kepada Nabi Muhammad SAW, ia berkata: ‘Nabi SAW ditanya shalat apa yang paling utama setelah shalat Maktubah dan puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadhan?’ Lalu Nabi SAW menjawab: ‘Shalat paling utama setelah shalat Maktubah adalah shalat di tengah malam dan puasa paling utama setelah puasa bulan Ramadhan adalah puasa bulan Allah, Muharam’,” (HR Muslim)

Baca juga: Bolehkah Sholat Tahajud Tanpa Witir? Berikut Penjelasan Hukum Menurut Ustaz Abdul Somad

Setelah membaca Surat Al Fatihah pada setiap rakaat, sunnah membaca bacaan surat-surat yang ada di dalam Al Qur'an.

Adapun bacaan surat pendek untuk shllat tahajud menurut Firman Allah SWT dalam Surat Al Muzammil ayat 20 sebagai berikut.

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya, "bacalah apa yang mudah dari Al-Qur’an.” (QS al-Muzammil: 20).

Ustadz Abdul Somad menjelaskan, salah satu surat pendek yang mudah dibaca adalah Surat Al Ikhlas.

"Bagi yang sanggup betul-betul hatam, hatamkan Alquran. Bagi yang tidak sanggup ia tetap tahajud dan baca qulhullallah (Surat Al Ikhlas)," kata Ustadz Abdul Somad dikutip dari ceramahnya yang diunggah akun Jalan Hijrah pada 6 Maret 2021.

Selain Surat Al Ikhlas, terdapat beberapa surat pendek lainnya yang mudah dibaca untuk Sholat Tahajud, di antaranya:

Surat Al Ikhlas

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ

qul huwallāhu aḥad

Katakanlah (Muhammad), “Dialah Allah, Yang Maha Esa.