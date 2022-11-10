Lirik Hasbi Robbi Jalallah versi Aishwa Nahla Lengkap Teks Arab dan Artinya

Berikut lirik Hasbi Robbi Jalallah versi penyanyi cilik Aishwa Nahla bersama keluarga.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Canva
Ilustrasi - lirik Hasbi Robbi Jal lallah lengkap artinya 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Hasbi Robbi Jalallah versi penyanyi cilik Aishwa Nahla bersama keluarga.

Diketahui kalimat Hasbi Robbi Jalallah biasanya dibaca untuk berdoa atau berzikir.

Adapun kalimat Hasbi Robbi Jalallah Ma Fi Qalbi Ghairullah artinya Cukuplah Allah yang mencukupi aku, Tuhan yang agung, Tak ada dihatiku selain Allah.

Terdapat pula lirik Nur Muhammad Shollallah La Ilaha Illallah artinya cahaya Muhammad atasNya, Tiada Tuhan selain Allah.

Berikut versi lagu yang dibawakan oleh Aishwa Nahla:

حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh

نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh

حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh

نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh

حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh

نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh

حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh

نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh

Lahir di Kota Mekah Tanpa Seorang Ayah

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Tags
Dzikir
Hasbi Robbi Jalallah
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lirik hasbi robbi jalallah
Mafi Qolbi Ghairullah

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