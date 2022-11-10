Lirik Hasbi Robbi Jalallah versi Aishwa Nahla Lengkap Teks Arab dan Artinya
Berikut lirik Hasbi Robbi Jalallah versi penyanyi cilik Aishwa Nahla bersama keluarga.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Hasbi Robbi Jalallah versi penyanyi cilik Aishwa Nahla bersama keluarga.
Diketahui kalimat Hasbi Robbi Jalallah biasanya dibaca untuk berdoa atau berzikir.
Adapun kalimat Hasbi Robbi Jalallah Ma Fi Qalbi Ghairullah artinya Cukuplah Allah yang mencukupi aku, Tuhan yang agung, Tak ada dihatiku selain Allah.
Terdapat pula lirik Nur Muhammad Shollallah La Ilaha Illallah artinya cahaya Muhammad atasNya, Tiada Tuhan selain Allah.
Berikut versi lagu yang dibawakan oleh Aishwa Nahla:
حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh
نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh
حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh
نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh
حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh
نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh
حسبی ربی جل الله مابقلبی غير الله
Hasbî robbî jallallâh mâ biqolbî ghoirullâh
نور محمد صلی الله لا إله إلا الله
Nûr Muhammad shollâllâh Lâ ilâhâ illâAllâh
Lahir di Kota Mekah Tanpa Seorang Ayah
Dzikir
Hasbi Robbi Jalallah
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