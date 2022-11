Modena dan Praxis by Intiland Kolaborasi Gelar Kelas Yoga dan Demo Masak Sehat

Kegiatan kolaborasi antara Modena Indonesia dengan Praxis by Intiland dan komunitas Lentera Yoga, dalam kegiatan kelas yoga dan Wellness Talk Lentera Yoga Fiesta, bertema Do What Makes your Soul Shines dan demo masak makanan sehat dengan produk elektronik lini cooking Modena.

SURYA.co.id | SURABAYA - Tren hidup sehat mulai menjadi perhatian serius bagi masyarakat pasca pandemi covid-19.

Hal ini mendorong kegiatan-kegiatan terkait gaya hidup sehat mulai diminati, seperti kegiatan yang digelar oleh brand elektronik Modena Indonesia bersama Praxis by Intiland.

Keduanya berkolaborasi, kemudian juga menggandeng komunitas Lentera Yoga, dengan menyuguhkan kelas yoga dan Wellness Talk Lentera Yoga Fiesta, bertema Do What Makes your Soul Shines dan demo masak makanan sehat.

Senior Branch Manager Modena Surabaya, Albertus Sapta, mengatakan sudah menjadi komitmen Modena untuk selalu berinovasi memenuhi kebutuhan elektronik rumah tangga dan mendukung gaya hidup masa kini.

"Antusiasme tinggi oleh para pecinta olahraga Yoga telah terlihat sejak masa pandemi jika dahulu dilakukan secara online, kini sudah bisa dilakukan tatap muka," kata Sapta, Kamis (3/11/2022).

Lebih lanjut, Sapta menyebut, tren gaya hidup sehat pasca pandemi juga diimbangi dengan konsumsi makanan sehat untuk imun yang lebih kuat.

Untuk pengalaman berolahraga yang lebih seru menyenangkan, acara ini pun menghadirkan beberapa kelas Yoga dan Talkshow yang dipandu certified instructors dari Komunitas Lentera Yoga, diantaranya Kapha Yoga Steady & Balance, Gentle Yoga for Healthy Spine, Acro Yoga Flying with Harmony, Conscious Healing Dance Express Yourself with No Judgment, Jivanada Yoga Everything is on Your Palms, Wellness Talk Yoga, Aroma dan Ayuverda.

"Kurang lebih ada 80 peserta yang terbagi di kelas-kelas tersebut," tambah Sapta.

Sambil beryoga, tampil Chef Meme memandu Live Cooking Modena dengan menu sehat, yaitu Banana Oat Smoothie dan Green Salad with Lemon Garlic Dressing.

"Menu ini mengandung bahan-bahan yang baik untuk pencernaan. Membuatnya juga pakai Modena, yaitu sangat mendukung kandungan di bahan baku yang bisa menyehatkan bisa tetap terjaga saat pengolahan," jelas Chef Meme.

Produk Modena yang digunakan adalah Modena portable blender yang compact bisa digunakan dimana saja.

Kemudian Cookware berbahan baja Nirkarat SUS 304 yang sudah food grade, serta kompor gas seri BH 2723 LL membuat masakan matang merata dalam waktu singkat.

“Peserta antusias dengan live cooking juga food tasting, ini cara kami mengedukasi bahwa makanan sehat jika di buat dengan teknik yang baik dan perlatan masak yang tepat, selain menu tersebut di buat dalam waktu singkat, memiliki nutrisi yang terjaga juga kualitas rasa yang baik," pungkas Sapta.