Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Burdah Lengkap Teks Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Lirik Sholawat Burdah bermakna tentang syair syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Lirik Sholawat Burdah merupakan karya Imam Syarafuddin Al-Bushiri dari Mesir.
Di Indonesia, Sholawat Burdah populer dinyanyikan ulang oleh para penatun sholawat, salah satunya Veve Zulfikar.
Sholawat Burdah merupakan kumpulan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Bacaan sholawat ini, seringkali dibaca saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau acara-acara keagamaan lainnya.
Berikut lilir Sholawat Burdah lengkap (fasal 1):
مَوْلَايَ صَلِّي وَسَلِّـمْ دَآئِــماً أَبَـدً
عَلـــَى حَبِيْبِـكَ خَيْــرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍبِذِيْ سَــــلَــمٍ
مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَيْ مِنْ مُقْلَةٍ بِـــدَمِ
أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَـــةٍ
وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِيْ الْضَمَآءِ مِنْ إِضَـمِ
فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ اكْفُفَا هَمَتَــا
وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِـــــمِ
أيَحَسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتـــِمٌ
مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِنْهُ وَمضْطَــــرِمِ
لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعاً عَلَي طَـلَلٍ
وَلاَ أرَقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعَلـَـــمِ
فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُباًّ بَعْدَ مَا شَــهِدَتْ
بِهِ عَلَيْكَ عُدُوْلُ الدَّمْعِ وَالسَّـــقَمِ
وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَّضَــنىً
مِثْلَ الْبَهَارِمِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَــــمِ
نَعَمْ سَرَى طَيْفُ مَنْ أَهْوَى فَأَرّقَنِي
وَالْحُبّ يَعْتَرِضُ اللّذّاتَ بِالَلَــــــمِ
Sholawat Burdah
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Lirik Sholawat Burdah
maula ya sholli wa sallim
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