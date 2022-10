KATA Higor Vidal Usai Cetak Gol Tendangan Bebas di Laga Uji Coba Persebaya Surabaya vs Gresik United

SURYA.co.id, - Ini ucap Higor Vidal usai mencetak gol tendangan bebas di laga uji coba antara Persebaya Surabaya vs Gresik United.

Gol tendangan bebas itu dicetak oleh Higor Vidal saat laga uji coba melawan Gresik United di Stadion Gelora Joko Samudro, Jumat (28/10) kemarin.

Higor Vidal berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas yang ia eksekusi dengan kaki kirinya.

Bola tendangan Higor Vidal menusuk tajam ke arah kiri gawang dan tak mampu diantisipasi kiper lawan.

Usai mencetak gol, Higor Vidal mengungkapkan rasa gembiranya melalui akun instagram pribadinya.

Higor Vidal saat mengeksekusi tendangan bebas pada laga uji coba Persebaya vs Gresik United (Persebaya)

"Sometimes, is good to score a gool too" tulis Higor Vidal

(Terkadang enak juga mencetak gol)

Meski bukan di pertandingan resmi, gol ini merupakan yang pertama bagi Higor Vidal selama berseragam Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, Higor Vidal hanya mampu mencatatkan namanya sebagai pemberi assist.

Dari total 5 pertandingan yang ia lakoni, Vidal mencatatkan total 3 assist di Liga 1 2022.

Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibandingkan para rekannya di skuad Bajul Ijo musim ini.

Selain mencetak gol fantastis lewat tendangan bebas, Higor Vidal juga mencetak assist usai sepak pojoknya berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Leo Lelis.

Sayangnya, Persebaya Surabaya tak mendapatkan kemenangan di laga tersebut.

Laga uji coba antara Persebaya vs Gresik United harus berakhir dengan skor imbang 3-3.